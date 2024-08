A Telex által összesített havi „lájkbajnokság” szerint az előző hónapban a magyar politikusok bejegyzései közül a legtöbb megosztást (több mint 5 ezret, mintegy 19 ezer lájk és 2 ezer hozzászólás mellett) Novák Elődnek az alábbi tartalma kapta (pedig a Mi Hazánk alelnökét igencsak letekerte a Facebook algoritmusa, ezt már a Telex is többször megjegyezte):

Toroczkai László Facebook-tiltását követően a YouTube-csatornája mára a legtöbb feliratkozóval rendelkező magyar politikusi YT-csatorna lett, de mozgalmuk a Facebookot sem adhatja fel a fősodratú médiában való elhallgatásuk miatt. Jellemző, hogy a fenti szűrővizsgálatos témában is bár a Mi Hazánk tiltakozott először, aláírásgyűjtést is indítva, mégis inkább a megszűnőben lévő Jobbik képviselőjét hívták a köztévébe a témában.

Bár a Telexet koppintva az Index is indított egy Lájkok Ligája nevű sorozatot, mi nem tulajdonítunk túl nagy jelentőséget a főként a Facebook algoritmusa által generált eléréseknek (melyben természetesen az a Tisza Párt tarol, melynek EP-képviselője a Meta jogtanácsosa volt, évi 90 millió forintos fizetésért). Az ugyanakkor beszédes, hogy a magunkfajták elérésének letekerése ellenére a legtöbb megosztást (ami fontosabb interakció, mint a lájk vagy a hozzászólás) a Mi Hazánk alelnöke érte el legutóbb.

Dúró Dóra is tarol a Facebookon

Dúró Dóráról talán már elmondhatjuk, hogy a legnépszerűbb női politikus Magyarországon, pl. a Facebookon a legtöbb követővel rendelkezik (321 ezer). Dúró rendszeresen kiemelkedő eredményeket ér el a havi „lájkbajnokságokon”, követői rengeteg megosztásának is köszönhetően. Az elmúlt fél évben mindig sikerült felküzdenie magát a legtöbb interakciót szerző politikusi Facebook-oldalak listájára (sőt korábban volt első is ), többször akár az 5. helyet is megkaparintva.