2024. augusztus 24. 17:49

Toroczkainak vagy a portálunknak már a nevére rákeresésnél is figyelmeztet a Facebook

Olvasónk képeket is mellékelt az eredményről. Leteszteltük mi is, is valóban így működik a Zuckerberg-"védőháló". De úgy látszik, a listában csak az ékezetmentes változat szerepel, ékezetekkel még normálisan működik.

De nincs egyedül, éppen portálunkkal szerepel ezzel egy társaságban: