2024. szeptember 6. 16:17 ::

Polgárőrnek próbálta eladni a lopott szalámit egy barna Bakács

Bejelentés érkezett az egyik kecskeméti boltból, hogy egy férfi elvitt 14 csomag téliszalámit 2023. szeptember 13-án. A tolvaj először a kosarába pakolta a termékeket, majd elrohant, amikor a kasszánál ő következett volna. A dolgozók próbálták visszatartani, de nem jártak sikerrel.

Szerencsére egy szolgálaton kívüli polgárőr nem sokkal később vásárolni ment. Az eladók elmesélték neki a történteket, mire ő kocsiba ült, hogy megkeresse a tolvajt. Nem messze két gyanús embert vett észre, és az egyikük szalámit akart eladni neki. Megkérte őket, hogy szálljanak be az autóba, és vigyék vissza a holmit a boltba, de a duó a menekülést választotta. A polgárőr a bolti szarka nyomába eredt, elkapta, és visszakísérte. Ekkorra a járőrök is megérkeztek, és előállították a 24 éves férfit a kapitányságra, ahol kihallgatták.

Két héttel később betörésről érkezett bejelentés; az egyik lakatlan ingatlanból két egymást követő napon vittek el ismeretlenek több százezer forint értékben holmikat: gázkazánokat, mosógépet, csaptelepeket, lámpát, mobilklímát valamint mikrót. Kiderült, hogy ezt is a páros követte el, egyiküket pedig még a helyszín közelében fülön csípték a járőrök a lopott értékekkel. Előállították a 33 éves férfit, és gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették. Társát pár nappal később szintén elfogták, majd őrizetbe vették a nyomozók, és kezdeményezték a letartóztatásukat. A fiatalabb férfinak több lopás is volt a rovásán, drogériákból és több üzletből is fizetés nélkül távozott.

A vármegyeszékhely rendőrei befejezték a nyomozást, és megküldték az iratokat az ügyészségnek - közölték honlapjukon.