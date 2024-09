Anyaország :: 2024. szeptember 16. 10:27 ::

Nagy segítség ez a Völner családnak: visszakapták a lefoglalt luxusautóikat, köztük a 320 lóerős Porsche Cayman S-t

Újra használhatja a korrupcióval vádolt Völner Pál családja azokat az autókat, amelyeket a volt államtitkár ellen indult büntetőeljárás alatt foglaltak le a hatóságok. A 24.hu értesülése szerint egy Lexust, egy Mini Coopert és egy Porsche sportautót kapott vissza a Völner család. Ezek közül az előbbinek Völner felesége, utóbbi kettőnek a fia a tulajdonosa.

Az információt megerősítette a Fővárosi Törvényszék, valamint a volt fideszes államtitkár védője is. Papp Gábor közölte, bírói engedéllyel kerültek vissza az autók a tulajdonosokhoz, ám azok továbbra is le vannak foglalva, mindössze a használatukat tették lehetővé. Hangsúlyozta, az autók közül egyik sem Völner Pál tulajdona, és az eljárás kiszámíthatatlansága miatt ez volt a legjobb megoldás, más esetben ezek a járművek egy garázsban porosodnának. Hozzátette, az autók közül a legfiatalabb is 4–5 éves, de van köztük 13 éves is.

Éppen két éve történt, hogy a politikusnál és családjánál bankszámlákat, részvényeket, ingatlanokat, autókat és céges üzletrészt is zár alá vett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala. Völner akkor azt mondta: "történelemkönyvekben fordul elő olyan, hogy családtagokat büntettek meg, ítélet nélkül".

A politikus mások mellett a 28 éves fiára utalt, akitől a már említett, 320 lóerős, tűzpiros Porsche Cayman S sportautót foglalta le a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala. A sportautó lefoglalását egy érdekes lehallgatott telefonbeszélgetés is övezte Völner Pál és felesége között. A politikus neje telefonon értesítette a férjét arról, hogy a "Porschét azt elvitték", majd azt mondta: "ezek egészen egyszerűen arra mennek, hogy te valakiről pofázzál valamit. Erre Völner azt mondta: "lehet, hogy fogok is".

Majd hozzátette azt is: "csak a sajtó, amit lehoz, elég, amit az ember mond, hogy akkor kicsit meginogjon itt a széke pár embernek".

Szavait máig nem tisztázta Völner Pál, és a bíróságon sem mondott eddig olyat, amitől bárkinek is megingott volna a széke.

A visszakapott autók közül egyébként csupán a Porschét nem használják. A járműnyilvántartás rendszere szerint az autó "kérelemre ideiglenesen ki van vonva a forgalomból." A Lexust és a Mini Coopert viszont használják, mindkét autót áprilisban vizsgáztatták le, tehát ez alapján már korábban visszakaphatta azokat a Völner család.

Érdekes mellékszál, hogy a volt államtitkár április végén nem a visszakapott járművek egyikével, hanem egy Audi Q5-ös terepjáróval vitte lángosozni a családját Dunaalmáson. A 24.hu egyik olvasója fotózta le, amint a 83 millió forint kenőpénz átvételével megvádolt volt kormánypárti politikus egy prémium városi terepjáró volánja mögött megérkezik a Komárom-Esztergom vármegyei község vendéglátóhelyének parkolójába. Az azóta sem derült ki, kinek a tulajdonában van az Audi, Völner Pál védője akkor azt mondta: "senkinek semmi köze ahhoz, hogy ügyfelem milyen családi programokon vesz részt, és ahhoz sem, hogy mivel közlekedik."

A Völner Pál volt igazságügyi államtitkár és Schadl György volt végrehajtó elnök főszereplésével zajló korrupciós büntetőper múlt héten folytatódott az ítélkezési szünet után a Fővárosi Törvényszéken. A tárgyalás egyik témája a Schadl Györgytől lefoglalt járművek ügye volt. A volt végrehajtó elnök a bíróság közlése szerint hónapok óta nem árulja el, hogy a tőle korábban lefoglalt négy autója, kisrepülője és kishajója hol van. A bíróság zártörés bűncselekményének lehetőségre figyelmeztette Schadl Györgyöt.

Az elmúlt évek egyik legsúlyosabb magyar korrupciós ügyének büntetőpere tavaly februárban kezdődött Fővárosi Törvényszéken. A főszereplők: Völner Pál, a Fidesz volt igazságügyi államtitkára, valamint Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnöke. Az ellenük szóló vád lényege szerint Schadl jogtalan előnyként rendszeresen pénzt – 2021 nyaráig legalább 83 millió forintot – adott át Völnernek, aki ezért a befolyását Schadl érdekeinek megfelelően gyakorolta.

Az ügyészség szerint a végrehajtók elnöke hét társával előzetesen megállapodott abban, hogy eléri: önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapjanak, cserébe a végrehajtói irodájuk működéséből őket illető osztalékot részben vagy egészében visszakérte tőlük. Ezt hét végrehajtóból hat beismerte, őket már jogerősen el is ítélték. A vádhatóság szerint Schadl több mint 924 millió forint illegális jövedelemre tett szert a közbenjárására kinevezett végrehajtóktól.

Schadlt és feleségét 2021. november 5-én fogták el a ferihegyi repülőtér parkolójához vezető úton. A rendőrök több millió forintot és két diplomataútlevelet foglaltak le tőlük. Később az eljárás során hatalmas vagyont foglaltak le a házaspárnál, aminek részbeni elrejtése miatt vádat emeltek Schadl felesége ellen is. A végrehajtók volt elnöke két éven át volt letartóztatásban azóta bűnügyi felügyeletben van.