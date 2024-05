Anyaország :: 2024. május 22. 08:25 ::

Audi terepjáróval ment lángosozni a vagyonzárral sújtott Völner - "senkinek semmi köze hozzá"

A korrupcióval vádolt volt fideszes államtitkár nem árulta el, kié a városi terepjáró, amit vezetett. Korábban a politikus arra panaszkodott, hogy a családtagjainak az autóit – köztük a fia Porschéjét is – lefoglalták a hatóságok, pedig nekik semmi közük nincs a büntetőügyéhez.

Miközben a korrupcióval vádolt Völner Pál több alkalommal panaszkodott az őt és a családját sújtó kiterjedt hatósági vagyonzár miatt, a volt államtitkár április végén egy Audi Q5-ös terepjáróval vitte lángosozni a családját Dunaalmáson. A 24.hu egyik olvasója fotózta le, amint a 83 millió forint kenőpénz átvételével megvádolt volt kormánypárti politikus egy prémium városi terepjáró volánja mögött megérkezik a Komárom-Esztergom vármegyei község vendéglátóhelyének parkolójába.

Mint ismert, a Schadl György volt végrehajtói kamarai elnök és Völner főszereplésével zajló büntetőeljárás során bankszámlákat, részvényeket, ingatlanokat, autókat és céges üzletrészt is zár alá vett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala a volt igazságügyi államtitkárnál és családjánál. Völner fiának Porsche sportautóját is lefoglalták, miként felesége hibrid hajtású Lexus terepjáróját.

Akkor a volt államtitkár akkor úgy nyilatkozott: "Történelemkönyvekben fordul elő olyan, hogy családtagokat büntettek meg ítélet nélkül."

Arról beszélt, hogy családjának minden vagyona igazolt, legális jövedelemből származik, ám ezt nem vizsgálták a hatóságok. Azt is jelezte, hogy családja vagyonzárral sújtott tagjai jogorvoslatot kértek, ahogyan ő is, mivel olyan vagyonelemekről is szó van, melyek jóval a gyanúsításban, majd a vádiratban szereplő elkövetési időszak előtt kerültek a tulajdonukba. Érthetetlennek nevezte, hogy az ügyben semmilyen módon nem érintett gyerekei miért nem használhatják például az autójukat.

Mivel a Völner család több gépjárművét is lefoglalták, a lap rákérdezett a volt államtitkárnál, kinek a tulajdonában van az az Audi Q5-ös, amellyel április végén Dunaalmáson járt, illetve milyen jogcímen használja azt. A politikus jogi képviselője, Papp Gábor azt válaszolta: