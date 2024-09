Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. szeptember 17. 07:26 ::

Vármegyés siker az LMBTQP-lobbi ellen: kirúgták a buzivonulás-szervezőt az állami iskolából

Megszüntették Filó Mariann, a buzivonulás egyik főszervezőjének iskolapszichológusi munkaviszonyát a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom fellépésének köszönhetően. Az LMBTQP-lobbista korábban egy újpesti iskolában kiskorú iskolás gyermekekkel foglalkozhatott. Alább olvasható a HVIM vezérkarának közleménye az ügyről.

Filó Mariann LMBTQP-aktivista – aki nem mellesleg a Budapest Pride egyik főszervezője – a közelmúltig az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium iskolapszichológusa volt. Mint már korábbi közleményünkben is kifejtettük, elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az LMBTQP-lobbi külföldről finanszírozott ügynökei a magyar közoktatásban, magyar gyermekekkel foglalkozzanak, magyar gyerekeket indoktrináljanak vagy rontsanak meg!

Ezért az esetről levélben értesítettük az iskolát, a fenntartó Klebelsberg Központot és a Belügyminisztérium megfelelő szervét. Hivatalos tájékoztatást és választ ugyan nem kaptunk, de megerősített információink szerint már nem dolgozik az iskolában a Pride-szervező. Bár az iskola igazgatója szerint ez „az ő döntése volt”, a Tankerület válasza alapján azonban Filó 2024 nyarán már felmentési idejét töltötte – tehát valószínűleg felsőbb utasítás miatt szűnt meg a munkaviszonya. Az egyik szülő elmondása alapján tavasszal, a botrány hatására rúgták ki.

Elképesztő még belegondolni is, de az LMBTQP-lobbista zárt ajtók mögött beszélgethetett el kiskorú iskolásokkal. Fontos, hogy egy iskolapszichológushoz a gyerekek bizalmasan fordulhatnak bármilyen problémával, amit Filó jó eséllyel ki is használhatott: összezavarhatta a gyerekeket nemi eszmélésükben, ezáltal okozva nekik akár maradandó lelki sérüléseket. Nem mellesleg már a megjelenésével is megzavarhatta őket ez a transzkreatúra, ugyanis nem könnyű eldönteni róla, hogy fiú-e vagy lány.

Azért derült fény arra, hogy Filó Mariann egy iskola „gyerekpszichológusa”, mert a közszerepléseit gyűjtöttük össze egy olyan adatvédelmi eljárásban, amelyet ő kezdeményezett ellenünk. Ekkor láttuk meg az iskola honlapján a bemutatkozását. Vagyis, ha csendben maradt volna, jobban járt volna…

Annak ellenére, hogy pszichológus, korábban már bebizonyosodott róla, hogy a nemi zavarain kívül indulatkezelési problémái is vannak

Sajnálatos, hogy ezen iskolában nem csak ő küzd indulatkezelési problémákkal, ugyanis az iskola portása is hasonló módon dühbe gurult, amikor egyik aktivistánk Filóról szóló szórólapot osztogatott a szülőknek az iskola előtt, közterületen. A portás fasisztázott, nácizott, majd a kamerát próbálta eltakarni. Az igazgatónak kellett őt visszafognia, aki viszont jó kispolgár módjára menekült a szituációból: szerinte mi vagyunk a nevetségesek, amiért foglalkozunk az üggyel, hiszen Filó már nem dolgozik ott. Természetesen arra nem kaptunk választ, hogy miért nem. Ahogy az is megválaszolatlan kérdés marad, hogyha mi nem hívjuk fel a figyelmet Filóra, akkor mai napig állásban lehetne? Egyébként az iskola honlapján mai napig (2024. szeptember 16.) szerepel iskolapszichológusként.



A szórólap

A HVIM valóban megvédi a gyermekeket. Nemcsak szóban, de tettekkel is fellépünk az LMBTQP-lobbi ellen. Így lehet sikeresen felvenni a harcot ellenük: nem fotelben hátra dőlve okoskodunk, hanem cselekszünk, amikor a helyzet megkívánja. Ez az eredmény is ennek a hozzáállásnak köszönhető.

Ahogy eddig is, úgy ezután is minden ehhez hasonló, tudomásunkra jutott esetben lépéseket fogunk tenni! A továbbiakban sem engedjük, hogy bármilyen gyerekekkel foglalkozó munkakörben – pedagógiai asszisztens, óvónő, tanár, iskolapszichológus stb. – szexuális zavarokkal küzdők, LMBTQP-lobbisták tevékenykedjenek! El a kezekkel a gyermekeinktől!