Anyaország, Cigánybűnözés :: 2024. szeptember 23. 18:43 ::

Zalába látogatott a Betyársereg, hogy segítsen javítani a közbiztonságon

A Zala vármegyei Bókaházán egy bajban lévő magyar családnál tette tiszteletét a Betyársereg szeptember második szombatján – adta hírül a szervezet. Az ok – szokás szerint – a kiileszkedett életmódot folytatók ismétlődő lopása, betörése volt. A Betyársereget a Magyar Jelen is elkísérte, alább olvasható a beszámoló.



A kánikula egyik napról a másikra szállt tova térségünkben, hogy a lehűlés mellett a régen várt csapadék is megérkezzen a Kárpát-medencébe. Keszthely felé vettük az irányt, ahol a Betyársereg tagjai gyülekeztek tizennegyedikén délben. A metsző, hűvös szélben és a permetként hulló csapadékban azonban nem csak ők érkeztek a bevásárlóközpont parkolójába. Ugyanis a Zala vármegyei kapitányság emberei is igen gyorsan jelentek meg a Betyársereg érkezésének a hírére.

Betörések és lopások miatt fordultak a betyárokhoz

Egy fiatal helyi gazda, akit személyes ismeretség fűz az egyik zalai tagjukhoz, segítséget kért a Betyárseregtől. Az elsősorban állattenyésztéssel és földműveléssel foglalkozó magyar család birtokára egyik éjjel behatolt a szomszédos településen élő problémás cigány társaság – írja beszámolójában a Betyársereg. Hozzáteszik, hogy erről a csapatról köztudott a környéken, hogy munka helyett más emberek által megtermelt javak eltulajdonításával és egyéb, kisebb-nagyobb károkozással töltik mindennapjaikat.

Csírájában fojtanák el a bűnözést a helyiek

Mint írják, a problémát is az okozta, hogy az érintett család birtokán nagyobb értékű lopásokat és rongálásokat végeztek, az eseményt a térfigyelő kamera is rögzítette, az elkövetők egyértelműen beazonosíthatók lettek.

A fiatal gazda - nagyon helyesen -, csírájában kívánta elfojtani annak a lehetőségét, hogy ez a történet súlyosabb és durvább bűncselekményekkel folytatódjon, ezért – miután többször is jelzett a rendőrségnek – a Betyársereghez fordult – emelték ki. Segítségkérésével a rendőrség figyelmét kívánta felhívni, hogy ez az ügy mielőbb és minden becsületes ember számára megnyugtató eredménnyel záruljon. A sereg harcosai el is indultak, hogy nagyszámú jelenlétük a bűnözők és a rendőrség figyelmét is ráirányítsa arra, hogy ez így nem mehet tovább. Ahogy mondani szokták, a foglalkozás elérte a célját.

A rendőrség korrekten járt el

A rendőrség ugyanis nagy erőkkel jelent meg a helyszínen, azonban mindvégig teljesen korrektül viselkedve, természetesen a Sereg tagjai is a hatályos jogszabályok keretein belül maradtak tevékenykedésük során. A fiatal gazda ígéretet kapott a rendőrségtől, hogy kiemelt figyelemmel lesznek irányukban, és a kiilleszkedett senkiháziak is megérthették az üzenetet, hogy ez a magyar család sincs egyedül.