Anyaország :: 2024. szeptember 26. 14:06 ::

Nem hajlandó a Moszad befolyását vizsgálni a Nemzetbiztonsági Bizottság, kitiltották Novákot

Az Al Jazeera TV kérdéseire válaszolva védtem a magyarok becsületét a budapesti Moszad-fedőcég terrorügyében, miközben kitiltott a Nemzetbiztonsági Bizottság általam kezdeményezett üléséről a kormánypárti többség mai szavazásával, noha a Mi Hazánk képviselőjeként sikeresen átmentem a nemzetbiztonsági átvilágításon - írja az X-en a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.

Hiába kezdeményeztem a Nemzetbiztonsági Bizottság sürgős vizsgálatát több mint egy hete, annak jobbikos elnöke csak mára hívta össze az ülést, és külön napirendi pontot sem javasolt áldozni a példátlan terrorakcióban való magyar felelősségre, hogy ez a kormányzat támogatásával, vagy csak titkosszolgálati mulasztásával valósulhatott meg. Hogy a titkos tanácskozáson egyáltalán foglalkoznak-e a botránnyal, nem tudni.

A Mi Hazánk az országgyűlési ciklus elején elsődlegesen a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöki posztját kérte, majd miután azt a kormánypártok nem adták, legalább bizottsági helyre tartottunk igényt abban, de azt sem kaptunk. Ezért az Ogytv. 40. §-a alapján a bizottsági tagsággal nem rendelkező frakcióknak járó tanácskozási jogú részvételt kérte a Mi Hazánk a nemzetbiztonsági ellenőrzésen – honvédelmi bizottsági tagként – átment képviselőként részemre, azonban a kormánypárti képviselők indokolás nélkül leszavazták a zárt ülésen való részvételi szándékomat, így egy parlamentbe önálló listán bejutott pártot rekesztettek ki a bizottsági információhoz jutók köréből.

A házkutatás hiánya miatt hiába tettem feljelentést én múlt szerdán, pusztán annyit válaszolt a BRFK, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda részére áttették a feljelentésemet, eddig nem rendeltek el nyomozást, hiába sürgettem a KR NNI-t is azóta. Viszont a családellenes ARC-propaganda kijavítása miatt már nyomoznak a Mi Hazánk aktivistái ellen, kihallgatást is tartottak.

Bár a libanoni terrorakció magyarországi szála miatt nyomozást elrendelni nem hajlandók (pusztán kedélyes titkosszolgálati „vizsgálat” zajlik állítólag), azt már az első nap határozottan nyilatkozták a magyar hatóságok, hogy Magyarországon soha nem is voltak a személyhívók, persze ugyanezt állítja Bulgária is. A magyar kormány felelőssége, hogy engedi hazánkat belerángatni Izrael egyre szélesedő, népirtó háborújába. A Moszad féktelen magyarországi garázdálkodása nemzetbiztonsági károkat és terrorveszélyt is okoz, jóhírünket rontva pedig külgazdasági kapcsolatainkat is rontja főként az arab országokban.