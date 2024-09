Anyaország :: 2024. szeptember 27. 16:53 ::

Orbán Balázs önkritikát gyakorolt, és már készül védeni a hazát a Corvin közbe

– Nem állt szándékomban félreérthetően fogalmazni 1956 ügyében. Hiba volt részemről, és ha ezzel valakit megbántottam, akkor ezért elnézést kérek. Megerősítem, hogy ha szükség lesz rá, én ott leszek fegyverrel a kezemben a Corvin köznél – erről „posztolt” Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán pénteken.



Mondjuk, az nem egyértelmű (vagy éppen, hogy nagyon is az), hogy jó-e nekünk, ha ez a szerencsétlen mellettünk harcol, de hátha balfék lenne a hátbaszúráshoz is (fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

Orbán Balázs azzal keltett nagy közfelháborodást, hogy gyakorlatilag arról beszélt, Ukrajna helyében Magyarország nem védekezett volna az orosz agresszió ellen kiindulva 1956 tapasztalataiból. Ezt követően az ellenzék egy emberként követelte a kormánypárti politikus távozását, aki először azzal utasította vissza a kritikákat, hogy „a háborúpárti propaganda nem riad vissza semmitől. Még attól sem, hogy 1956 hőseinek emlékét megpróbálja összekeverni az orosz–ukrán háborúval és a fronton történtekkel”. Ám péntek reggel már Orbán Viktor miniszterelnök is kénytelen volt szóba hozni Orbán Balázs nyilatkozatát szokásos rádiós nyilatkozatában, amiről az alábbit mondta: „A politikai igazgatóm félreérthetően fogalmazott, ami ebben az összefüggésben egy hiba, hiszen a mi közösségünk az 1956-os forradalom talaján nőtt ki, nem lett volna a a mi közösségünk, ha nem lettek volna az '56-os hősök”. Hozzátette: nincs kétsége egyetlen fideszes vezető politikai nézetei felől sem és biztos abban, hogy Orbán Balázs is, ha a történelem úgy fordulna, hogy megint harcolni kell a hazáért, akkor „ott lesz velünk a Corvin közben”.

Orbán Balázs mostani bejegyzésében arra is kitért, mérceként nem azoknak kell megfelelnie, „akik a kommunista utódpártban ülnek ma is, nem azoknak, akik lovasrohamot vezényeltek ellenünk 2006. október 23-án, nem azoknak, akiket külföldről fizetnek, és nem azoknak, akik csak a nőkkel szemben keménykednek”. – Hanem elsősorban a saját családom már nem velünk lévő tagjainak kell megfelelnem, akik életüket adták a hazáért a szovjetek elleni küzdelemben, mint egyik dédapám; vagy szabadságukat adták a hazáért akkor, amikor a kommunista rendszer koncepciós per keretében börtönbe zárta őket, mint az egyik nagymamám. Az ő emlékük és minden ‘56-os emléke legyen áldott! – írta.

(Magyar Hang nyomán)

