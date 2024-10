Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. október 1. 15:47 ::

Kalocsai érsek: nem tudtam Bese Gergő kicsapongó életéről

„Az egész magyar katolikus egyházra kihatnak” a Bese Gergőt és a pedofíliával vádolt papokat érintő ügyek a kalocsa-kecskeméti érsek szerint. Bábel Balázs a Magyar Katolikus Püspöki Kar püspökeinek és érsekeinek küldött, a Telex birtokába került levélben többek között azt is írta, hogy a botrányoknak azért lett ilyen nagy visszhangjuk, mert átszövődtek a politikával. A levélből, amit a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjainak, az érsekeknek és püspököknek küldött szét, Bábel Balázs azt is írta, hogy nem ő fogalmazta azt a levelet, amit az egyházmegye kiadott a Válasz Online múlt héten megjelent cikkére reagálva.

A levélben Bábel egyenként részletezi, hogy az elmúlt időszakban gyanúba keveredett egyházi személyek ügyét hogyan kezelte. Bábel Balázs írt mindhárom botrányba keveredett pap ügyéről, így a jelenleg pedofíliával vádolt kiskunfélegyházi volt pap, R. Gábor, Bese Gergő és H. Róbert ügyéről is.

„Bese Gergőnek többször mondtam, nem kell annyira politikailag exponálnia magát, de a három kis faluban a felújító munkája, sok lelkipásztori programja, a hívek rajongása miatt jóváhagytam. Kicsapongó életéről, vagy hogy pártfizetést kapott volna, nem tudtam. Amikor megtudtam orgiáit, azonnal felfüggesztettem” – írta a levélben Bese ügyéről az érsek.

Bábel Balázs viszont a levélben egy másik érdekességre is kitér. Azt írta, hogy bár ő maga a bajai Vodicai (Máriakönnye) kegyhely búcsúi szentmiséjén is beszélt a botrányokról a híveknek, és egy körlevelet is kiadott, a katolikus papokat ért vádak „sajtóössztűz” alá kerültek, ami után megjelent a Válasz Online-on egy elemző cikk, Isten háta mögött – íme a Bese-ügy által „eltakart” papi pedofilbotrányok címmel, amire a lap olyan közleményt kapott Bábel Balázs nevében, amelyről a lap munkatársai azt írták, értetlenül állnak előtte.

A közleményben az állt, hogy a „Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye megdöbbenéssel értesült arról, hogy egyes sajtótermékek újságírói a főegyházmegyében a hatályos egyházjog és a vonatkozó szentszéki rendelkezések szerint zajló, gyermekvédelmi ügyben indult vizsgálat kapcsán, annak lezárulta előtt olyan állításokat is közölnek, amelyek tévesek, az eljárás hitelességét veszélyeztetik.” A közleményben megemlítik többek között azt is, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárával szemben is téves állításokat fogalmazott meg a lap. A Válasz Online ezt cáfolta, azt írták, a cikk minden érintettjének pontos kérdéseket küldtek.

Bábel Balázs a Telex birtokába került, az érsekeknek és püspököknek küldött levelében viszont azt állítja, ezt a közleményt nem ő írta. „Lázas beteg voltam, semmi hangom nem volt, nem tudtam a véleményem elmondani, hozzájárultam, hogy adják ki. Én nem így fogalmaztam volna, de munkatársaimat egyre csak sürgették, ezután jelent meg” – írta Bábel Balázs. A Magyar Hang hétfőn azt írta, hogy „katolikus belháború zajlik amiatt”, mert néhány egyházi személy túl közel került a politikához.

A katolikus egyházat érintő ügyek közül a Bese Gergőt érintő ügynek volt a legnagyobb a sajtóvisszhangja, mert ő áldotta meg a Karmelitát és a Megafont is, és mint kiderült, féltékenység vezethetett a botrányhoz. Emiatt került elő két, ennél súlyosabb ügy is: R. Gábort és egy másik papot, H. (azaz Hatházi) Róbertet is azzal vádolják, hogy gyerekeket zaklathattak. R. (azaz Rónaszéki) Gábort egy éve mentette fel az egyház, szeptember 23-án pedig bíróság elé is állt, és H. Róbert ellen is eljárás indult.