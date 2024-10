Anyaország :: 2024. október 8. 08:45 ::

Gyengül a forint, nő a pénzváltók forgalma

Gyengül a forint, hétfőn már a 402-es szintet is áttörte az euróval szemben, ez a jelenség pedig azt hozta magával, hogy az emberek nagyobb számban jelentek meg a pénzváltóknál.

Két csoport van:

sokan úgy látják, hogy a jelenlegi kockázati tényezők hosszabb távon is velünk maradnak, és további leértékelődés várható, ezért devizát vásárolnak;

mások a rövidebb távú kilengéseket veszik figyelembe, ők most eladják devizájukat, arra számítva, hogy a jelenlegi szintekről átmenetileg visszaerősödhet a magyar fizetőeszköz.

Kósa Zoltán, a Magyar Pénzváltók Országos Egyesületének (MPOE) elnöke elmondta, összességében mindkét irányban, a vétel és az eladás oldalán is megnövekedhet a tranzakciók volumene, ami 20–30 százalékos forgalomnövekedést generálhat a hazai pénzváltóknál.

A közel-keleti válság mellett a forint árfolyamára ható legfontosabb külső tényező a várakozásoknál jobb amerikai munkaerőpiaci adat volt, amely az USA gazdaságának a vártnál dinamikusabb növekedési kilátásait jelzi. Emiatt a Federal Reserve a piaci prognózisoknál lassabban csökkentheti a kamatokat, ami az amerikai kötvényhozamok emelkedéséhez vezet. Ezzel a magyar kamatelőny csökken, és gyengül a forint. A dollár trendszerű erősödése általában is tőkekiáramlást eredményez a feltörekvő piacokról, ami különösen most sújtja a forintot, amikor a globális gazdasági helyzet is bizonytalan.

Egyes elemzések szerint a kormány tudatosan gyengítheti a forintot

Madár István írásában pontokba szedte, hogy milyen érdekek fűződhetnek a forint gyengítéséhez:

Ha a magyar gazdaság pénzügyi válságba keveredik, jól jön egy kis forintgyengülés.

Ha épp nem futnak jól az exporttermékek a külpiacokon, akkor is lehet gyengíteni a forintot.

Ha az erőltetett bérnövekedést nem bírnák a vállalataink, gyengébb forinttal lehet helyrerakni az itthoni és külföldi piacokon elszenvedett versenyképesség-csökkenést.

Ha a gazdaságpolitika lépést téveszt, és borul a makroegyensúly, majd a forintgyengülés megment minket.

Ha a gazdaságot magas nyomás alá akarjuk helyezni, felélve egyensúlyi tartalékainkat, kiváló eszköz a forint gyengítése.

Ha félő, hogy a fentiek miatt tartósan magasabb infláció ki akar árazni minket a világpiacról, elkerülhetetlen, hogy hagyjuk leértékelődni a forintot.

Egyszerűen egy régiós, konvergáló országnak nincs más választása, mint a devizája folyamatos gyengítése, a nemzeti vagyon, jövedelem leértékelése – ha sikeres akar lenni. Ha szeretne a régió éllovas gazdasága lenni. Ha a legmagasabb egy főre jutó GDP-t szeretné. Ha szeretné, hogy az egy főre fogyasztása ne az utolsó legyen a régióban. Ha a régiós szinten magas béreket szeretne fizetni.

(24 - hvg - Portfólió)