Németh Szilárd megint elmondta, milyen jó dolguk van a magyar családoknak

A kormány és a Fidesz-KDNP rezsivédelmi politikájának köszönhetően Európában idén télen is a magyar családok fűthetnek és világíthatnak a legolcsóbban és legbiztonságosabban - közölte Facebook-oldalán a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos kedden.

Németh Szilárd azt írta, magyar érdeket szolgált és sikeres volt Orbán Viktor miniszterelnök politikája, amely Magyarországot kimenekítette az EU orosz gáz- és kőolaj-embargójából, a magyar gáztározók már most 93 százalékos feltöltöttségűek.

"Sikeres volt az a kormányzati rezsivédelmi döntés is, amit 2022. augusztus 1-jén vezettünk be. Megvédtük a magyar családokat a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók okozta energiaválság, energiaár-robbanás veszélyes hatásaitól" - olvasható a bejegyzésben.

A kormánybiztos kiemelte: a rezsicsökkentésnek köszönhetően mi, magyarok vághatunk neki legbiztonságosabb körülmények között a télnek. Németh Szilárd érthetetlennek nevezte, hogy Brüsszel miért akarja megszüntetni a magyar rezsicsökkentést, ahelyett, hogy más tagállamoknak is a figyelmébe ajánlaná. Az azonban még megdöbbentőbb, hogy a hazai baloldal ebben a kérdésben is Brüsszel mellett áll, a nemzetközi energialobbi érdekeit kiszolgálva - tette hozzá. Véleménye szerint ez "teljesen hiteltelen" is, mert - mint írta -, mások mellett "Magyar Péter és a Gyurcsány família is igénybe veszik a rezsicsökkentést."

(MTI)

