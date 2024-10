Anyaország, Programajánló :: 2024. október 22. 10:32 ::

Mi Hazánk: a turulszobor védelmében folytatjuk a nyomásgyakorlást 23-án Lázár hangemberkedései miatt

A Mi Hazánk örül, ha a kormány végre foglalkozni tervez a turulszobor védelmével nyomásgyakorlásunk hatására, de félünk, ugyanúgy elsikkad, mint készpénzhasználat alkotmányos védelme, melyet Lázár János fél éve megígért Toroczkai Lászlónak - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.

A kulturális örökség védelméért felelős miniszterként egyik legfontosabb feladatom, hogy megóvjam az értékeinket. Ma elrendeltem a Turul-szobor műemléki védelem alá helyezését – jelentette be Lázár János a Facebookon. Indoklása szerint "a II. világháború katonai és polgári áldozatai előtt tisztelgő, XII. kerületi emlékmű szinte avatása óta politikai viták kereszttüzében áll. Ez azonban nem lehet ok arra, hogy egy nemzeti jelképet és egy művészeti alkotást pusztulásra ítéljenek". Hasonlóan nem látjuk azt a több mint negyed éve ígért törvénymódosítást, melyet Lázár János akkor lengetett be a Facebookon, amikor közfelháborodást kiváltva kiderült: több mint dupla annyi igazi narancslé van az olaszországi Fantában, mint a hazaiban. Pedig arra is volt a Mi Hazánknak parlamenti indítványa.

Lázár Jánost láttuk már többször a halálbüntetés mellett is kiállni, de abból sem lett semmi a legelvetemültebb visszaeső gyilkosok esetében sem. Ahogy hangemberként az állambiztonsági múlt titkosításának megszüntetéséről is hiába nyilatkozott támogatólag mint „jó rendőr”. Így az október 23-i megemlékezésünket és tüntetésünket megtartjuk a turul védelmében nyomásgyakorlásként is, hiszen soha még ennyi hazafias szervezet (már 23) nem fogott még össze, mint most a Mi Hazánk kezdeményezésére.

A szobrot a múltban már sikerült megvédenie a nemzeti ellenállás szervezeteinek, 2008-ban szerveztem meg az első turulszoborvédő erődemonstrációt, illetve a turulvédő akciócsoportot már korábban, hiszen sajnos pl. Pokorni Zoltán fideszes polgármester is uszított az össznemzeti jelképünk ellen. Polgármester elődje, Mitnyan György állította fel az impozáns szobrot, míg Pokorni már a grandiózus avatóünnepséget is bojkottálta helyi országgyűlési képviselőként (persze a pár nappal korábban pár száz méterre avatott, n+1-edik holoemlékmű avatásán részt vett). Sajnos Pokorninál is van lejjebb most. De hiába: a kutya ugat, a turul marad!

A nemzeti összefogás seregszemléjén felszólal:

Pongrátz András ’56-os szabadságharcos

’56-os szabadságharcos Dr. Raffay Ernő történész

történész László Attila pilisi polgármester, a MÖM tiszteletbeli vezetője

pilisi polgármester, a MÖM tiszteletbeli vezetője Molnár-Gazsó János , a Vitézi Rend főkapitánya

, a Vitézi Rend főkapitánya Patrubány Miklós , az MVSZ elnöke

, az MVSZ elnöke Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke

Találkozzunk október 23-án 15 órakor a hegyvidéki turulszobornál!

A turulszobor védelmében együttműködő szervezetek:

1956-os Magyarok Világszövetsége

Alfa Szövetség

A Szövetség Alapítvány

Árpád Népe Hagyományőrző Egyesület

Betyársereg

Hegyvidéki Trianon Társaság és Farkasvölgyi Baráti Kör

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom

Horthy Miklós Társaság

Légió Hungária

Magyar Élettér Alapítvány

Magyar Életvédők Egyesülete

Magyar Önvédelmi Mozgalom

Magyar Világ Baráti Kör

Magyarok Világszövetsége

Mi Hazánk Ifjai

Mi Hazánk Mozgalom

Nemzetegyesítő Mozgalom

Nemzeti Jogvédő Szolgálat

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete (Sasfa)

Szkíta Egyesület

Trianon Társaság

Vitézi Rend

Frissítés: "most kell csak igazán fokozni a nyomásgyakorlást"

Most kell csak igazán fokozni a nyomásgyakorlást, miután Lázár János tegnap este, a parlamenti felszólalásomat követően bejelentette, hogy műemléki védelem alá veszi a Turul-szobrot! - írja a Mi Hazánk elnöke. X-bejegyzése alább folytatódik.

Volt értelme tehát az eddigi parlamenti és parlamenten kívüli követeléseinknek, de nem akarunk úgy járni, mint a készpénzhasználat védelmének ügyével. Fél éve jelezte a javaslatunk várható támogatását Orbán Viktor és Lázár János, de azóta sem történt semmi. A Fideszre jellemző, hogy mást mond, mint amit cselekszik. Ráadásul Lázár János műemlékvédelmi miniszteri rendeletről beszél, ami még a konkrét szobor ügyében sem lehet támadhatatlan jogi megoldás, ráadául mi országosan akarunk védelmet minden nemzeti jelkép esetében. Ehhez pedig törvényjavaslat kell, ennek az ismertetését jelentettem be tegnap délelőtt a parlamentben.

Most a Turul-szobor ügyében valami elindult, amit üdvözlünk, de nem hagyhatjuk abba a nyomásgyakorlást! Találkozzunk holnap 15 órakor a magyarok fővárosának XII. kerületében! Megvédjuk a Turul-szobrot!