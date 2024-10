Anyaország :: 2024. október 23. 17:43 ::

Mi Hazánk: a kutya ugat, a turul marad!

A kutya ugat, a turul marad - ezekkel a gondolatokkal üzent Novák Előd a XII. kerület új, drogos polgármesterének, Kovács Gergelynek. A Mi Hazánk politikusa elmondta, kezdeményezték, hogy Turul térre nevezzék a szobor előtti közterületet.

Megtelt a hegyvidéki Turul-szobor előtti tér délután háromkor a Mi Hazánk ‘56-os megemlékezésére. A szobor előtt a Böszörményi utat egy irányba lezárták, a Mi Hazánk turul- és 56-tematikus zenéket játszott a beszédek előtt. „A turul és ‘56 is a szabadság jelképe. ‘56 a szovjetek elleni harcé, a turul a szabad Magyarországé” – mondta Joó Tibor, a Mi Hazánk politikusa.

Novák szerint hiába hirdette ki Lázár János a hivatalosan a világháborús áldozatokra emlékező szobor műemléki védelmét, a turul sorsa még nem dőlt el, ezért is tartják meg a rendezvényüket a turul védelmében.



Fotók: Szajki Bálint / 24

„A Fidesz- és az MSZP-kormányok közös szégyene”, hogy nem jelentek meg az ügynökakták, és nem vonták meg a kommunista luxusnyugdíjakat – kezdte ‘56-os beszédét Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, aki a Szabadság téri szovjet emlékmű eltüntetését is követelte. Novák felhozta Horváth Józsefet is, a Szuverenitásvédelmi Hivatal új tagját, aki szerinte „az egykori spicliből” most a kormány emberévé válhatott.

Ezután Binder Csaba, a Hegyvidék mi hazánkos képviselője egy volt ‘56-os diák üzenetét olvasta fel, a Mi Hazánk megemlékezéseire visszatérő Pongrátz testvérek egyike üzente meg ebben, hogy felháborította ‘56-osként, hogy Magyar Péter nemzeti szimbólumokat használva „több ezer magyar embert tévesztett meg”, amikor szerinte nemzetinek adva ki magát beült „Pfizer von der Leyen” mellé.

Pongrátz üzent Orbán Balázsnak is, kikérte magának a miniszterelnök politikai tanácsadójának ‘56-ra vonatkozó, szeptemberi szavait, miszerint az ‘56-os forradalomból „tanultak a magyarok”. Magyar Péter említésénél a tömeg pfujolni is kezdett.

Inkább ezt szívja!

Novák ezután arról beszélt, hogy őt múltkor igazoltatták a rendőrök, mire a tömegből azt kiáltották válaszul, hogy „ott leszünk a barikádokon!”.

Novák Előd a XII. kerület közelben lévő önkormányzati épülete felé fordította az '56-os ágyút, és azt üzente a kutyapártos Kovács Gergely polgármesternek, hogy „inkább ezt a puskaport szívja”. Az ágyúlövést egyébként a Gyurcsány-kormány áldozataira emlékezve adták le. Ezután egy ölyvet vittek a térre, a turulmadarat szimbolizálva vele.



Fotók: Huszti István / Telex

El kell érni a nemzeti szimbólumok védelmét



„Ti vagytok azok, akiket megint nem sikerült félrevezetni” – mondta Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke. Ő Lázár János turulszoborra vonatkozó műemlékvédelmi kezdeményezését egy trükknek nevezte, amelynek az volt a célja, hogy ma itt ne legyenek sokan.

Toroczkai szerint a cél az, hogy „ne tehesse rá egyetlen magyargyűlölő se a mocskos kezét” a nemzeti jelképekre, ezért a Mi Hazánk a nemzeti szimbólumok védelmét akarja elérni.

Toroczkai ezután a magyar népességfogyásról és a rendszerváltásról beszélt, utóbbitól szerinte eljutottunk oda, hogy európai viszonylatban Magyarországon az „egyik leghazugabb, legképmutatóbb politikai rendszer alakult ki”.

Toroczkai Dante Poklának analógiájára kategorizálta a magyar politikát a Mi Hazánk rendezvényén:

a csalók és mértéktelenek: a kormánypártiak, akiknek semmi sem elég, a nemzetközi nagytőke elleni harcra hivatkozva elveszik a sikeres magyar vállalkozóktól a cégüket, a gazdáktól a földeket, de most már nem tudják megtéveszteni a közösségüket,

az árulók: a Jobbik, mert ők elárulták az eszméiket, ezért 20 százalékból fél százalékra zuhantak,

a pokol legmélyebb bugyrába pedig Toroczkai szerint Magyar Péter kerülne, aki mindet elárult, a politikai közösségét és a családját is.

„Magyar Péter egy báránybőrbe bújtatott nyilvánvaló áruló” – mondta Toroczkai. Rámutatott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „átadta szuverenitásunkat és függetlenségünket a brüsszeli nagyoknak”, most pedig kinyitotta az ajtót a másik irányba, hogy „jöjjön a kínai tőke is, ha már az amerikai itt van”.

Szerinte mind Magyar, mind Orbán szemben áll azzal, amit az ‘56-osok akartak. Toroczkai végül kiemelte, hogy ők nem a Fidesz szatelitpártja, hiszen pont a Fidesz akarja elvenni tőlük a szavazókat.

(24 - Telex nyomán)