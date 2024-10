Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. október 30. 07:55 ::

Ábrahám Róbert úgy látja, elérte a célját

„Az én célom azzal megvalósult, hogy áttörtük azt a gátat, ami ilyenkor ott szokott állni” – mondta Ábrahám Róbert, a Pesti Srácok egykori újságírója Hajdú Péternek a Frizbi kedd esti különkiadásában arról a videójáról, melyben arcukat és nevüket nem vállaló nyilatkozók szexuális bűncselekményekkel gyanúsították a "stylistot".



Ábrahám a műsor javában azon felháborodásának adott hangot, hogy azok a közszereplők, akik tavasszal gyerekvédelmi tüntetést szerveztek, ezek alapján még nem követelnek magyarázatot Lakatostól. Ábrahám a tavaszi tüntetés szervezői közül külön is említette Pottyondi Edinát, aki amúgy a múlt pénteken azt írta az ügyről a Facebookján, hogy „[a] megrendítő beszámoló után, akármennyi fenntartásom van az interjút készítő személye és szándékai kapcsán, az egyetlen helyes döntés az alapos nyomozás, a megfelelő jogi eljárás”.

Magáról a konkrét ügyről viszonylag kevés szó esett a műsorban, és még annál is kevesebb konkrétum hangzott el. Ábrahám elmondta, hogy egy javítóintézeti nevelő kereste meg a történettel, amit 2020-ban, mesélt el neki egy akkor 17 éves neveltje. Ábrahám ezután kereste meg a most 21 éves fiatalembert, akinek a történetét azért találta hitelesnek, mert ugyanazt adta elő, amit a javítóintézeti nevelő is mesélt Ábrahámnak. „De hát a nevelő is tőle hallotta” – vetette közbe Hajdú, mire Ábrahám azt felelte, hogy „de 2020-ban is ugyanezt adta elő”.

Ábrahám állítása szerint az ügy feltételezett sértettjét, akit elmondása szerint 15 éves korában egy meg nem nevezett kerítő szervezett ki Lakatosnak szexuális kapcsolat létesítésére, három órán át faggatta a videó felvételekor, többször is feltéve ugyanazokat a kérdéseket, amire az érintett mindig ugyanazokat a válaszokat adta. Ezt ő hitelesnek találta. Azt is állította, hogy a leírása alapján talált oda Lakatos lakásához. Azt is hitelesnek találta, hogy a lakásról is leírást adott, bár az az adásból nem derült ki, hogy ezt bármilyen formában ellenőrizni tudta-e.

A kérdésre, hogy tudja-e, ki volt a kerítő, Ábrahám azt felelte, hogy azt nem az ő dolga kideríteni. A műsorban végig azt állította, hogy két tanúja van a történteknek, bár azt Hajdú kérdésére többször is elismerte, hogy az egyik tanú a javítóintézeti nevelő, aki csak az érintett elmondásából hallott a vélt történésekről. Ábrahám szerint az is hitelesíti a történteket, hogy feljelentését az ügyészség átadta az illetékes rendőrségnek, amely vizsgálatot indított – ennek az eljárásnak egyelőre nincs gyanúsítottja, Ábrahám állítása szerint az érintettet is csak a Frizbi felvételének másnapján hallgatja meg a rendőrség.

Lakatos Márkot kereste az ügyben a műsorban elhangzottakat összefoglaló Telex, de ő eddig csak közösségi oldalán reagált az Ábrahám videójában elhangzottakra. „Az elmúlt napokban olyan súlyos és alaptalan vádak célpontjává váltam, amelyek teljesen ellentétesek mindazzal amit képviselek. A leghatározottabban visszautasítom ezeket az állításokat. Mivel állítólag büntetőeljárás indult az ügyben ismeretlen tettes ellen, a hatóság kérdéseire készséggel válaszolok, velük teljes mértékben együttműködök” – írta.