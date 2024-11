Anyaország, Videók :: 2024. november 8. 09:17 ::

Orbán: "katonai vereség van, az amerikaiak ki fognak szállni a háborúból"

„Azt mindenki tudja, hogy ha 2020-ban Donald Trump nyert volna az Egyesült Államokban, akkor ez a lidérces két év nem lett volna. Nem lett volna háború” – szögezte le Orbán Viktor magyar kormányfő, hogy mit gondol az amerikai választásokról, kiváltképp Donald Trump győzelméről szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. Orbán hozzátette, ez „akkora győzelem, hogy nemcsak a Holdról, de a Marsról is látszik”.

A miniszterelnök szerint „nehéz, kényelmetlen, nehezen feloldható szituáció van” az EU-ban, mert Trump győzelme után az a helyzet, hogy „ha két éven keresztül arról győzködted a világot, hogy a háború jó, a béke rossz, a szankció jó, a szankció ellen beszélő politikusok buták, (…) akkor most hirtelen vágányt átállítani úgy, hogy közben az egész világ hallgatott téged éveken keresztül, az nehéz dolog”.



Fotó: Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI

A magyar miniszterelnök leszögezte: „A fronton a helyzet nyilvánvaló. Katonai vereség van. Az amerikaiak ki fognak szállni a háborúból”. Orbán szerint Donald Trump egy „olyan ember, aki utálja a háborút”. Orbán beszélt arról is, hogy az ukránok hősiesen harcoltak, ezt ő nem is akarja elvitatni tőlük, de ezt a háborút Európa egymaga nem tudja finanszírozni.

Orbán Viktor köszönetet mondott azoknak a budapestieknek, akik elviselik, hogy Budapesten tartják az európai csúcstalálkozót. Az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját a Puskás Stadionban rendezik, de nem valamilyen diplomáciai bravúr miatt, hanem egyszerűen azért, mert fél évre a magyar kormánynak jutott az EU Tanácsának soros elnöksége, s – így írta korábban a kormányfő – „ebben a stadionban most mi játszunk, egész Európa a pályán van”. Orbán szerint minden flottul megy a találkozóval, innen mindenki úgy megy majd haza, hogy egy „jó helyen járt”.

Visszatérve az amerikai választásokra, a miniszterelnök arról beszélt, hogy ezek után lehet abban bízni, hogy „a 2025 a béke éve lesz”, így a kormány is a békére készülve tud gazdasági javaslatokat tenni. Ennek része Orbán szerint a 13. havi nyugdíj állandósítása, az olcsóbb lakhatás megoldása. Ez mind azért van, mert „mi, magyarok, jó lóra tettünk”. (...) „Amikor az új amerikai elnökről beszélünk, mi a magyar háztartásokról beszélünk” – állítja Orbán, aki szerint nagyon közvetlen összefüggés van a változások és a családok pénzei között. „Ha a demokraták nyertek volna, akkor háborús költségvetés kellett volna, így viszont békeköltségvetés lesz” – nyilatkozta a miniszterelnök, aki beszélt a 21 pontos gazdasági akciótervről is. Ez szerinte az emberek mindennapi életét befolyásolja majd.

Orbán Viktor szerint a béke és az amerikai választás oldalán jó helyre álltak a magyarok, s szerinte így kell eljárni az Amerika-Kína konfliktusban is: „nem egyik vagy másik oldalra kell állni, hanem a magyarokéra”, mert „vállalnunk kell, hogy magyarok vagyunk, saját érdekekkel”. Szerinte ebben a konfliktusban „mi nem akarunk mást, mint az amerikaiak. Mit akarnak az amerikaiak? Jó üzletet Kínával”. (...) „Nem vagyunk kicsik, ez egy nagy nemzet. Láttam sikeres országokat ugyanekkora mérettel” – fogalmazott Orbán, aki szerint ehhez ügyes barátgyűjtés és gazdasági előny létrehozása kellett. Hozzátette, kell olyannak lennie a magyar politikában, aki „látja a jövőt”. Ezt kifejtve a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy „a sok napi lökdösődés, meg csihi-puhi, meg az internet realtime világában, ahol minden most történik, és, mint a peep show-ba, be akarunk kukucskálni”, szóval akkor is szükség van a politikusokra, akik „arra vannak, hogy megértsék, mi fog történni”.

„A bírósági aktivizmus Brüsszelben van, ott van a kígyó feje” – tette hozzá Orbán. Szerinte ha ott nincs megoldás, akkor nem lehet megoldani a migrációs kérdést sem. Kijelentette: „Brüsszelben mi vagyunk a lázadók. Az elit pedig Brüsszelben próbál minket lenyomni”. De Magyarország eddig sikeres a harcban, mert az EU-ban az számít, hogy „mennyien állnak” a kormány mögött, „mert ha kevesen, akkor bukfenc lesz, mint Németországban”. (...) „Nem azért tudok lázadni Brüsszelben és vagyok még életben, mert ügyesen csinálom. Hanem mert mögöttünk van a józanul gondolkodó magyar családok többsége” – szögezte le Orbán, aki szerint Brüsszelben mindent el akarnak törölni, hogy a magyaroknak rossz legyen.

(Magyar Hang)