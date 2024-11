Anyaország :: 2024. november 12. 16:57 ::

Toroczkai: legesélyesebb ellenzéki jelöltként Dúró Dórát indítja a Tolna vármegyei időközi választáson a Mi Hazánk

Legesélyesebb ellenzéki jelöltként Dúró Dórát indítja a Tolna vármegyei időközi országgyűlési választáson a Mi Hazánk - közölte a pártelnök.

Dúró Dóra négy gyermek édesanyja, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese. Magyarország legtöbb követővel rendelkező politikusnője a közösségi médiában. A Forbes magazin az 5. legbefolyásosabb magyar nőnek választotta a közéletben. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott, szakterülete az oktatás- és családpolitika, több javaslatát elfogadta az Országgyűlés is mindkét területen. Gyermekkorának legnagyobb részét Döbröközben töltötte, családja ma is ott él. Általános iskolába is oda, illetve Dombóvárra járt, ahol a gimnáziumi érettségit is szerezte. Édesapja közel két évtizede közkedvelt állatorvos a környéken - áll a Mi Hazánk közleményében.

