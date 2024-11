Anyaország, Cigánybűnözés :: 2024. november 12. 20:27 ::

Máig nem született ítélet a Szabó Sándort meggyilkoló bűnöző ügyében

Tavaly augusztusban történt a megrázó és felháborító eset, hogy egy békéscsabai szórakozóhelyen halálra késelték Szabó Sándort, a békéscsabai hotel egyik biztonsági őrét. A gyilkos - sajnos szokás szerint - Magyarország legnagyobb bűnözői szubkultúrájához tartozott, az áldozat az ország egyik legismertebb kick-box edzője volt, s mint ilyen, nagy tiszteletnek örvendett sportolói körökben.

Annak idején a Mi Hazánk Mozgalom számos nemzeti mozgalommal együtt tüntetést is szervezett, erről portálunk is beszámolt . Jogerős ítélet egyébként azóta sem született, a Légió Hungária viszont méltóképpen igyekszik ápolni Szabó Sándor emlékét azóta is. Idén augusztus végén a mozgalom delegációja teljesítette a Szabó Sándor In Memorian kihívást, melyet a Free Fight Gym hirdetett meg, hogy tisztelegjenek a meggyilkolt bokszoló emléke előtt.

Ezt Incze Béla, a szervezet társvezetője egy személyes hangvételű videóban dolgozta fel a Project Legionary égisze alatt. Incze Bélát kérdeztük tehát arról, jelenleg hol tart az ügy.

- Legjobb tudomásom szerint egy tárgyalási napra került sor, ahol az elsőrendű gyanúsított nem tett vallomást. A gyilkosság részletei viszont többé-kevésbé ismertek, egy mainstream baloldali hírportálon még korábbi vallomások részletei is elérhetők. Ezek - és a szálloda biztonsági kamerájának felvételei - alapján tudjuk, hogy sok kérdés nem merül fel az elkövető személyével kapcsolatban - fogalmazott.

Mint mondja, az ügyészség 8 év letöltendő börtönbüntetést kért az elkövetőre, ami hazai viszonylatban soknak számít, de a cselekmény súlyával távolról sem arányos. Jelen köz- és nemzetközi jogi keretek közt a halálbüntetés nem merülhet fel, de magát az intézményt fontos napirenden tartani, fontos hogy a közbeszéd része legyen, hogy ez is egy alternatíva kéne hogy legyen.

Magáról az emlékezés szervezett kereteiről Incze elmondta, azt hangsúlyozni kell, hogy az érdem a Szabó Sándor Free Fight Gym-é, akik Sándor egykori edzőtársai, illetve ezzel átfedésben a rokonai is. Ők szervezték meg idén első alkalommal a Szabó Sándor In Memoriam Kihívást, melyen többek közt ő is részt vett, és amelyről a videó is szól. A kezdeményezésről annak idején a Csaba TV is kiadott egy anyagot , itt megszólalt Petrovszki Attila is mint szervező, aki szintén ismerős lehet sokunk számára a nemzeti oldalon is mint kiváló sportember.

- Sándor életének egy jelentős részét a küzdősportoknak szentelte, ami önmagában is példaértékű, de az is rendkívül hangsúlyos, hogy haláláig aktívan jelen volt a sportéletben, rengeteg fiatalt motivált és indított el az útján. Tehát egy olyan embert vesztett el személyével a társadalom, aki nemhogy pótolható lenne, de napjainkban nagyon kevesen járnak be hasonló életutat - mutatott rá.

- Ezzel szemben gyilkosáról, aki annak ellenére, hogy még nem zárult le az ügy, tudható, hogy belátható időn belül ismét szabadon járhat-kelhet az utcákon, eddigi ismereteink alapján semmit nem tett hozzá a közöshöz. Csak elvett onnan - nyomatékosította.

Lantos János - Kuruc.info