Nem nyilatkoztak semmit érdemben a tiszás EP-képviselők arról, hogy az aktuális hangfelvétel szerint nem nyilatkozhatnak, mert agyhalottak

Pár nappal ezelőtt újabb hangfelvételek kerültek nyilvánosságra Magyar Péterről. Ezen a Tisza Párt elnöke sűrű káromkodásokkal tűzdelve minősítette a párt által toborzott politikusokat. „Tehetségtelennek”, „agyhalottnak” nevezte őket, utóbbit pedig így fejtette ki: „Leírom nekik délután, hogy senki nem nyilatkozik, no fucking way, senki rajtam kívül… (…) erre nézem: ez az én EP-jelöltem, mi a faszt nyilatkozik ez? És kirohantam, és elkezdtem kiabálni. (…) Mi a fasz? Leírom neki magyarul, én értem, hogy Soros-ügynök és nem tud magyarul. (…) Mondom: te nem tudsz magyarul? Tudsz olvasni? Akkor mi a büdös faszomat csináltál?”

A Telex megkérdezte a Tisza EP-képviselőit, mit szóltak ahhoz, hogy a pártjuk elnöke a hangfelvétel szerint ilyen jelzőkkel minősítette őket, beszéltek-e erről azóta Magyar Péterrel, a közös munkájukat pedig befolyásolja-e ez a jövőben.

Így feleltek: „Magyar Péter a héten leírta, többször is elmondta, a Tisza Párt közleményben az újságíróknak pedig el is küldte az álláspontját az üggyel kapcsolatosan. Ezt most ismételten megtesszük” – majd elküldték újra Magyar közleményét arról, hogy Orbán Viktor, és hogy „nem kommentálják a Tónika Show újabb epizódját”.

(Telex nyomán)