Sokszoros honvédségi túlárazások derültek ki a hekkertámadások nyomán

A hekkertámadások nyomán elképesztő honvédségi túlárazások láttak napvilágot, a feljelentésem előtt a kaszinókoncessziókon milliárdossá vált honvédelmi miniszternek írásbeli kérdést nyújtottam be, lehetőséget adva megmagyarázni ezeket az abszurdnak tűnő kiadásokat - írja nemrég indult Telegram-oldalán Novák Előd, alább a beadványa.

Tud-e miniszter úr a sokszorosan túlárazott honvédségi beszerzésekről?

Tisztelt Miniszter Úr!

Mivel zsarolóvírus-támadás érte a Védelmi Beszerzési Ügynökséget (VBÜ), a hekkertámadás következtében kiszivárogtak a honvédség beszerzési táblázatai. Nemzetbiztonsági szempontból már a szenzitív adatok napvilágra kerülésének ténye is elég botrányos. Ki felel ezért?

Azonban nem mehetünk el a tény mellett, hogy sajnos a bennük található árak egészen hajmeresztőek, mint felhívta erre a figyelmet Barcsa-Turner Gábor is internetes, Válaszcsapás c. műsorában . Ezek az árak annak tudatában megdöbbentőek, hogy nagykereskedelmi árakról beszélünk a tételek nagyságrendjét figyelembe véve, és minimum kétszeres-tízszeres túlárazásról van szó a kiskereskedelmi árhoz képest.



• Harcimellény és harci öv üresen 600e Ft, ami a valóságban azonos hadi minőségben is csak hozzávetőlegesen 200e Ft. Ahogy az a táblázatból is látszik, a zsebeket ezen az összegen felül még pluszban rendeli a honvédség. A mellényről mellesleg 2022. augusztus 10-én egy független szakmai elemző oldalon megjelent egy

• Kevlárbetét 600e Ft, a dokumentumból nem derül ki, hogy darabárról van-e szó vagy egy pár betét ára ennyi. Viszont a nemzetközi oldalakon fellelhető betétek darabja is maximum 80-120e Ft, még a NIJIV-es szabványú példányok esetén is.

• „Fültok” 450e Ft, ami vélhetően az aktív fülhallgatót takarja, amely maximum 100-130e forintos tétel.

• Téli fejvédő 20e Ft, egy téli sapka hadi minőségben is maximum 3-4e forintos tétel.

• Esővédő nadrágok 116e Ft-ért szintén túlárazottnak tűnnek.

• „Háti italhordó” 56e Ft-ért, ráadásul miért kell 22 ezer db 2022-ben?

• Mosó- és szárítógépet 19 millió forintért vásároltak, ennyiért mindössze két-két darabot. Pontosan milyen típusúak voltak? Kérdésem, hogy vizsgálja-e a minisztérium ezen beszerzések valós értékét? Ugyanis egyértelmű túlárazásokról van szó, néhány példa ezekről:• Harcimellény és harci öv üresen 600e Ft, ami a valóságban azonos hadi minőségben is csak hozzávetőlegesen 200e Ft. Ahogy az a táblázatból is látszik, a zsebeket ezen az összegen felül még pluszban rendeli a honvédség. A mellényről mellesleg 2022. augusztus 10-én egy független szakmai elemző oldalon megjelent egy véleménycikk is, amely jól bemutatja, hogy a már rendszeresített 2019M védőmellény egy használható, ám középszerű mellény lett a negyedik módosítására. Joggal merül fel tehát a kérdés, miért kerül ez a mellény üresen ennyibe?• Kevlárbetét 600e Ft, a dokumentumból nem derül ki, hogy darabárról van-e szó vagy egy pár betét ára ennyi. Viszont a nemzetközi oldalakon fellelhető betétek darabja is maximum 80-120e Ft, még a NIJIV-es szabványú példányok esetén is.• „Fültok” 450e Ft, ami vélhetően az aktív fülhallgatót takarja, amely maximum 100-130e forintos tétel.• Téli fejvédő 20e Ft, egy téli sapka hadi minőségben is maximum 3-4e forintos tétel.• Esővédő nadrágok 116e Ft-ért szintén túlárazottnak tűnnek.• „Háti italhordó” 56e Ft-ért, ráadásul miért kell 22 ezer db 2022-ben?• Mosó- és szárítógépet 19 millió forintért vásároltak, ennyiért mindössze két-két darabot. Pontosan milyen típusúak voltak?

És még lehetne sorolni a megdöbbentő árakat. Talán a mellényzsebek esetén beszélhetünk egyedül valós árakról, mivel valóban 10-15e Ft egy tártartó zseb hadi minőségben. Mivel a fenti példák egyértelműen bizonyítják, hogy a honvédség beszerzéseivel kapcsolatban akár a piaci árhoz képest a tízszeres túlárazás ténye is fennáll, kérdezem a miniszter úrtól, hogy tesz-e lépéseket az ügyben? Felülvizsgálják-e az érintett alszervezeteket? Illetve indul-e belső vizsgálat a túlárazott beszerzések miatt, és ami talán a közvéleményt leginkább érintő kérdés, honnan szerzik be ezeket a felszereléseket, mely cégek a beszállítók?

Továbbá kérdéssel fordulok a megrongálódott, elhagyott felszerelések ügyében is. A kiszivárgott táblázat árai szerint beszerzett harci mellény ára általában meghaladja a katonák havi juttatását, így joggal merül fel a kérdés, hogy amennyiben elhagyja a honvéd vagy megrongálódik egy mellény, akkor kifizettetnek-e vele 600.000 Ft-ot?

Amint Ön is tudja, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának zárt ülésén folynak a közbeszerzés alóli mentesítések gátlástalanul, pl. több mint tízszeres áron szavaztak meg egy éve egy olyan több milliárd forintos beszerzést külföldi forrásból, melyet az egyetlen magyarországi repülőgépgyárban (mely 100%-ban magyar tulajdonú is) tizedannyiért is meg tudnak oldani világszínvonalon (részben külföldön gyártott technikát szerelve be, persze). Van is olyan ország, melynek hadserege már rendelt a magyar gyártól ilyet, de a kormánynak inkább külföldről kell hasonló eszközrendszer tízszeres áron. A korrupciónak tűnő tízszeres túlárazásra és a hazai gyártó kirekesztésére, a közbeszerzés alóli mentesítésre egyedül én szavaztam nemmel, és hiába kértem ennek minisztériumi kivizsgálását.

Végül reklámról és rendszerbiztonságról: 2022 első kilenc hónapjában 63 millió forintot fizettek – a NER körében amúgy is bőségesen pénzelt – New Land Media nevű reklámcégnek. Erre miért volt szükség, pontosan mit takar? Már csak azért is sokallom, mert ebben az időszakban hasonló összeget költöttek rendszerkarbantartásra és szoftverekre, ahol most súlyos hiányosságok mutatkoztak.

Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Novák Előd