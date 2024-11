Anyaország :: 2024. november 22. 15:47 ::

Budapesti csúcs: decemberben szavaznak Románia és Bulgária schengeni tagságáról Brüsszelben

Az Európai Unió tagállamainak belügyminiszterei december 12-én szavaznak Brüsszelben arról a magyar előterjesztésről, amely Románia és Bulgária schengeni csatlakozásáról szól - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Budapesten, a Marcel Ciolacu román kormányfővel folytatott tárgyalást követően adott sajtónyilatkozatában.

A mai napon fontos tárgyalások történtek, történnek Budapesten, Ausztria, Bulgária, Magyarország és Románia belügyminiszterei tárgyalnak a schengeni térség kiterjesztéséről Romániára és Bulgáriára - közölte.



Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Emlékeztetett arra, hogy jelenleg Magyarország adja az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. "Amikor legutóbb Bukarestben tárgyaltunk miniszterelnök úrral, akkor egyetértettünk abban, hogy a magyar elnökséget mindenképpen fel kell használni arra, hogy Románia schengeni övezethez való csatlakozásának folyamatát felgyorsítsuk" - idézte fel. Hozzátette: a mostani helyzet igazságtalan Romániával szemben, amely az elmúlt évek során rengeteg erőfeszítést tett. és már jó ideje minden feltételt maradéktalanul teljesített ahhoz, hogy a schengeni térség részévé váljon.

Orbán Viktor üdvözölte azt, hogy a pénteki budapesti belügyminiszteri tárgyalásokon az illegális migráción keresztüli megközelítést választották. Arról tárgyaltak ma itt a belügyminiszterek, hogy az illegális határátlépéseket jelentősen le kell csökkenteni, az illegális migráció elleni küzdelmet fokozni kell - fűzte hozzá. Beszámolója szerint megállapították, hogy Románia és Bulgária egyaránt fantasztikus előrehaladást értek el ebben tekintetben, és a magyarok, az osztrákok, a románok és a bolgárok is egyetértettek: minden akadály elhárult, amely eddig lehetetlenné tette Románia schengeni övezethez történő csatlakozását.

A pénteki tárgyalásokon sikerült megállapodni abban, hogy mind a négy ország azon dolgozik, hogy január 1-jétől Románia ne csak a repülőtereken keresztül, hanem a szárazföldön is teljes jogú tagja legyen a schengeni térségnek - közölte.

Az erről szóló döntést, amelyhez az EU összes tagállamának belügyminisztere szükséges, december 12-én fogják meghozni Brüsszelben, ahol a magyar elnökség a mai budapesti tanácskozás alapján tesz előterjesztést - jelezte Orbán Viktor.

Várakozásai szerint Budapest arról lesz híres ebben a folyamatban, hogy itt voltak azok a tárgyalások, amelyek elhárították az utolsó akadályt is, és megnyitották az utat a formális döntések előtt.

Ha minden a tervek szerint halad, akkor január 1-jétől a magyar-román határon nem kell már megállni gépjárművel - jelentette ki, aláhúzva: ez "nagy pillanat lesz mindannyiunk életében".

Orbán Viktor elmondta, Marcel Ciolacuval kétoldalú kérdésekről is tárgyaltak pénteken. Megjegyezte: 2008-ban járt utoljára román miniszterelnök Budapesten, ezért "időszerű volt, hogy ezt orvosoljuk".

A két ország közötti gazdasági kapcsolatokat a magyar kormányfő fantasztikusnak nevezte, hiszen a kétoldalú kereskedelem volumenben és értékben is folyamatosan nő. Román kollégájával abban is megállapodtak, hogy az egymás országaiba történő beruházások ügyét is fontosnak tekintik, és tovább fogják támogatni, hogy Romániából termékek érkezzenek a magyar piacra, és Magyarországról is termékek érkezhessenek a román piacra - jegyezte meg.

Orbán Viktor kiemelte: a gazdasági együttműködés és a schengeni térséghez való kapcsolódás különösen fontos a határ menti térségben élő közösségek számára, amelyek igazságtalan és méltánytalan helyzetben vannak. A helyi közösségek végre úgy szervezhetik az egymással kapcsolataikat, ahogyan az élet természetes rendje ezt megkívánja - jelezte.

Elmondta azt is, hogy a schengeni csatlakozással egy időben azonnal több határkeresztező út is megnyílik, amelyek eddig csak hétvégenként voltak nyitva.

Orbán Viktor köszönetet mondott az RMDSZ-nek a schengeni csatlakozásban végzett munkáért.

Ciolacu: fontos az "azonos hangon" szólás az ukrajnai háború ügyében

Megköszönte a Románia schengeni csatlakozásához nyújtott magyar támogatást és a határellenőrzés megszűnésének gazdasági jelentőségét hangsúlyozta Marcel Ciolacu román miniszterelnök pénteken Budapesten, miután tárgyalt Orbán Viktor magyar kormányfővel.

A román miniszterelnök a magyar kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón gratulált Orbán Viktornak a soros magyar EU-elnökség munkájához és megköszönte, hogy Románia schengeni térséghez való csatlakozását szívügyének tekintette és támogatta.

Marcel Ciolacu kiemelte: Románia már annak is érezte az előnyeit, hogy részlegesen csatlakozott a schengeni térséghez, de álláspontja szerint a gazdasági növekedés román és magyar oldalról egyaránt akkor válik még dinamikusabbá, amikor teljes tagjai lesznek a schengeni övezetnek.

Hozzátette: Románia a schengeni csatlakozással felelősséget vállal az Európai Unió külső határainak megvédésére. Marcel Ciolacu jelezte, hogy ezt az osztrák kancellárral néhány nappal ezelőtti telefonos megbeszélésén is megerősítette.

Megköszönte a négy ország - Magyarország, Ausztria, Románia és Bulgária - belügyminisztereinek részvételével folytatott budapesti tárgyalásokat is, és kijelentette: minden konkrét elemet figyelembe véve 13 év elteltével Románia végre teljes értékű tagja lesz 2025. január 1-től a schengeni térségnek.

A román kormányfő közölte azt is, hogy Orbán Viktorral beszéltek az ukrajnai helyzetről. Marcel Ciolacu nagyon fontosnak nevezte, hogy az orosz-ukrán háború ügyében "azonos hangon" szólaljanak meg, közösen keressék a konfliktus megoldását.

Értékelése szerint az elkövetkezendő hetek során az Európai Unióban stratégiai szempontból fontos időszak következik, hiszen elkezdi tevékenységét az új Európai Bizottság, majd Donald Trump új amerikai elnök is hivatalba lép. Nagyon fontosnak nevezte, hogy a jövő évben, miután már a romániai választások is lezajlanak, és "kimozdulnak a kampány logikájából" pragmatikusan dolgozzanak együtt Magyarországgal a gazdasági fejlődés érdekében, a békéért, valamint a társadalmi békéért és nyugalomért.

Marcel Ciolacu megköszönte Kelemen Hunornak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének - aki a román delegáció tagjaként Budapestre is elkísérte -, hogy közvetlen módon, katalizátorként működik a két ország kapcsolatában.

Megjegyezte: sokan mosolyogtak, amikor idei bukaresti látogatását Orbán Viktor egy szép barátság kezdeteként értékelte. "De az idő minket igazol", hiszen most újra találkoztunk, Magyarország és Románia továbbra is együtt dolgozik a kétoldalú kapcsolatok erősítésében és európai ügyekben is - hangsúlyozta.

Pintér: egy lépéssel közelebb

Ismét egy lépéssel közelebb került Bulgária és Románia ahhoz, hogy teljes jogú schengeni tag legyen - mondta Pintér Sándor belügyminiszter pénteken Budapesten a többoldalú belügyminiszteri sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Gerhard Karner osztrák, Atanas Ilkov bolgár és Cătalin Predoiu román belügyminiszter, valamint Ylva Johansson uniós belügyi biztos.

Pintér Sándor közölte, a folyamat befejezéséhez még egy közös csomagot kell összeállítaniuk, amely biztosítja és növeli az Európai Unió és a két jelölt tagország biztonságát. A csomagot december 11-12-én véglegesítik majd.

Kiemelte, a végleges döntés egyik része, hogy a török-bolgár határon külön kontingenst állítunk fel közösen, minimum 100 határrendőr részvételével.

Pintér Sándor elmondta, Magyarország nemcsak a 100 határrendőr teljes kiállításához járul hozzá, hanem megfelelő technikai eszközzel is ellátja őket, hogy érdemben lehessen a bolgár-török határt védeni.

A pénteki tárgyalásról elmondta, hogy az rendkívül nehéz volt, hiszen sok problémás kérdést kellett tisztázni és közös döntésre jutni. Jelezte ugyanakkor, meggyőződtek arról, hogy a két ország jelentős erőfeszteseket tett annak érdekében, hogy a teljes jogú tagságot megszerezze.

Kijelentette: most van lehetőség arra, hogy idén december 31-ével ezt a kérdéskört lezárják és arra, hogy 2025. január 1-től a csomagban meghatározott határőrizeti ellenőrzések fenntartásával teljes jogú tag legyen Bulgária és Románia.

Pintér Sándor emlékeztett, Magyarország európai uniós elnökségének egyik prioritása az volt, hogy Bulgáriát és Romániát teljes jogú schengeni taggá tegyék, hogy így is tovább erősítsék a schengeni övezet biztonságát - jelentette ki a belügyminiszter.

Új határvédelmi csomag

Új határvédelmi csomagról állapodott meg Ausztria, Románia, Bulgária és Magyarország belügyminisztere pénteken Budapesten, és támogatták, hogy Bulgária és Románia a schengeni övezet teljes jogú tagjává váljon 2025-től, ha az uniós belügyminiszterek decemberi csúcstalálkozóján erről egyhangú döntés születik.

Pintér Sándor belügyminiszter a Gerhard Karner osztrák, Atanas Ilkov bolgár és Catalin Predoiu román kollégájával, miniszterelnök-helyettessel, valamint Ylva Johansson uniós belügyi biztossal tartott közös sajtótájékoztatón bemutatta a határvédelmi csomag elemeit.

A részt vevő országok egy közös, 100 főből álló határőrkontingenst küldenek a bolgár-török határra, ennek részleteiről decemberig születik döntés - mondta Pintér Sándor.

Gerhard Karner (ÖVP) nagyon fontos lépésnek nevezte a pénteki megállapodást, amelyről a nap folyamán tájékoztatja Karl Nehammer kancellárt.

Az osztrák belügyminiszter méltatta Románia és Bulgária elmúlt két évben tett erőfeszítéseit a határvédelem megerősítésére.

Emlékeztetett: amióta Hollandia és Ausztria 2022-ben megvétózta a két ország schengeni csatlakozását, az ország keleti határán elfogott illegális bevándorlók száma 70 ezerről 3 ezerre csökkent, de a cél, hogy ez a szám nullához közelítsen.

Hozzátette, hogy a határvédelmi megállapodás részeként továbbra is átmenetileg fennmarad a belső határellenőrzés, mint ahogy ez szúrópróbaszerűen fennál Ausztria és Magyarország között is.

Atanas Ilkov bolgár belügyminiszter elmondta: országa jelentős pénzügyi forrásokat biztosított a bolgár-török határ megerősítésére és ezzel sikerült jelentősen visszaszorítani az illegális határátlépések számát. Mozgásérzékelő kamerákkal feleszerelt terepjárók segítik a határrendészek munkáját és további lépésként mintegy 1200 további határrendészt vezényelnek ki a bolgár-török határszakaszra.

A román miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter, Catalin Predoiu megjegyezte, hogy a mostani budapesti megállapodással Románia elérte célját, és az ország schengeni tagsága erősíteni fogja az unió biztonságát. Románia is jelentős személyi és pénzügyi forrásokat biztosított a schengeni követelmények teljesítésére - emelte ki.

A román és a bolgár belügyminiszter is köszönetet mondott Magyarországnak és személyesen Pintér Sándornak a csatlakozási folyamat támogatásáért.

Az EU igazságügy- és belügyminiszterei december 12-i ülésükön dönthetnek Románia és Bulgária teljes jogú schengeni tagságáról, amelyhez minden tagállam jóváhagyása szükséges.

Biztosi dicséret Pintérnek

Bulgária és Románia is előrelépett a schengeni övezetbe való csatlakozás feltételeinek teljesítésében, így januári csatlakozásuk reális célkitűzés - jelentette ki az Európai Unió belügyekért felelős biztosa pénteken Budapesten. Ylva Johansson azon a többoldalú belügyminiszteri sajtótájékoztatón beszélt erről, amelyen a házigazda Pintér Sándor belügyminiszteren kívül Gerhard Karner osztrák, Atanas Ilkov bolgár és Catalin Predoiu román belügyminiszter vett részt.

Ylva Johansson gratulált Pintér Sándor belügyminiszternek, azt mondta: "ez a nagyon sikeres budapesti tanácskozás az ő személyes elkötelezettségének is nagyban köszönhető".

Hozzátette, hogy a kérdésben érintett többi ország erőfeszítéseinek és együttműködésének eredményeként egyre jobban működik az európai határvédelem, amelyhez az Európai Unió további segítséget kíván nyújtani.

Az elért eredményekről szólva a belügyi biztos elmondta, hogy a bolgár és a román belügyi intézkedéseknek köszönhetően Bulgária külső határán 80 százalékkal, Bulgária és Romána együttes viszonylatában pedig 40 százalékkal csökkent a balkáni migrációs útvonalon az illegális határátlépési kísérletek száma.

Közölte, hogy mindkét ország keményen dolgozott a kitűzött célok megvalósításáért és problémamentesen teljesítették eddigi vállalásaikat.

Kiemelte, hogy az együttműködés továbbfejlesztéseként tervezett, a török-bolgár határon megvalósuló közös határellenőrzés tovább fogja növelni az Európai Unió és a két shengeni tagjelölt ország biztonságát; így az új intézkedéscsomag december 12-ére tervezett véglegesítését követően reális célkitűzéssé válhat Bulgária és Románia január elsejétől való, teljes jogú csatlakozása a schengeni határövezethez.

Ylva Johansson végül kiemelt köszönetet mondott a négy tagországot képviselő belügyminisztereknek azért, hogy "újjáépítették az egymás közötti bizalmat", amely lehetővé tette a korábbinál hatékonyabb együttműködést.

A belügyi biztos örömének és elégedettségének adott hangot amiatt, hogy még a hamarosan lejáró uniós biztosi mandátuma alatt sikerült előre lépni az európai határvédelem megoldásában. Mint mondta, ez végső célként azt vetíti előre, hogy Bulgária és Románia csatlakozását követően megszűnhet majd a belső uniós határellenőrzés a két ország vonatkozásában.

(MTI)