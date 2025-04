Külföld, Háború :: 2025. április 5. 13:45 ::

Belga miniszterelnök: egyetlen európai országban sem tartóztatnák le Netanjahut

“Nem hiszem, hogy bármelyik európai ország letartóztatná Netanjahut” – mondta Bart De Wever miniszterelnök a Benjamin Netanjahu elleni elfogatóparancsról, örömködik a Neokohn.

Az előző belga kormány politikájától eltérően Bart De Wever miniszterelnök csütörtökön kijelentette, hogy országa figyelmen kívül hagyja az izraeli kollégája, Benjamin Netanjahu ellen kiadott elfogatóparancsot.

„Hogy teljesen őszinte legyek, mi sem tartóztatnánk le” – mondta De Wever a VRT televízió újságírójának, aki Magyarországnak az elfogatóparancs figyelmen kívül hagyásáról szóló döntéséről kérdezte.



Bart de Wever még antwerpeni polgármesterként kedvenceivel

„Van olyan, hogy reálpolitika, nem hiszem, hogy bármelyik európai ország letartóztatná Netanjahut, ha a területén tartózkodna. Franciaország nem tenné meg, és nem hiszem, hogy mi megtennénk” – mondta.

Franciaország, Magyarország és Lengyelország azon országok közé tartozik, amelyek közölték, hogy nem tartóztatnák le Netanjahut. Németország és Olaszország bírálta az elfogatóparancsot, anélkül, hogy kifejezetten azt mondták volna, figyelmen kívül hagynák azt. Hollandia és Ausztria azok közé az országok közé tartozik, amelyek bírálták, de azt mondták, hogy engedelmeskednének annak.

„A miniszterelnök szavai jelentős politikai változást jelentenek” – mondta Michael Freilich, De Wever pártjának egyik törvényhozója a JNS-nek . „Lassan pozitív változásokat látunk, az antiszemitizmus elleni küzdelem és a zsidó intézmények védelme tekintetében is”.

De Wever jobbközép kormánya, amelyet az általa vezetett Nemzeti Flamand Szövetség párt vezet, február 3-án tette le az esküt. Egy baloldali koalíciót váltott fel, amelyben a Szocialista Párt volt a legnagyobb partner, amely Izraellel szemben ellenséges politikát folytatott (neokohnról fordítva: nem hízelgett percenként a zsidóknak, amíg azok népirtással voltak elfoglalva – a szerk.).

Az előző kormány idején Belgium csatlakozott Dél-Afrika peréhez a Nemzetközi Bíróságon – amely nem ugyanaz mint a Nemzetközi Büntetőbíróság – Izrael ellen a Gázai övezetben elkövetett állítólagos népirtás miatt.

Belgium előző kormánya ígéretet tett arra, hogy fenntartja az ICC elfogatóparancsát (persze úgy könnyű betartani, ha nem megy oda, az más kérdés, hogy oda megy, ahova a hívják, ahogy az itthoni barátai meg is tették – a szerk.), és egyik vezető minisztere más országokat is erre buzdított.

Az előző kormány miniszterelnök-helyettese, Petra De Sutter novemberben az X-en azt írta: „Európának be kell tartania. Vezessenek be gazdasági szankciókat, függesszék fel a társulási megállapodást Izraellel, és tartsák fenn ezeket a letartóztatási parancsokat”. Alexander De Croo korábbi miniszterelnök is hasonlóan nyilatkozott, amikor november 28-án kijelentette, hogy Belgium „vállalja a felelősségét” az ICC-vel szemben, mivel „nem lehet kettős mércét alkalmazni”.