Valóságos „ünnepnapok” a mostaniak egészen vasárnapig a „zsidó reneszánsz” országában, ugyanis, mint arról már több alkalommal beszámoltunk, hazánkban tartózkodik Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. Eleve nem túl szokványos a diplomáciában, hogy egy külföldi államfő ilyen sok időt tartózkodjon egy országban, azonban Netanjahu csütörtöktől vasárnapig itt van. Majd megy tovább Izrael „nagy testvéréhez”, az USA-ba, ott is eligazítást tart.

Ha valakinek ilyen érdeklődése, igénye van, érdemes látogatni a Neokohn nevű zsidó portált, amely az egykori Szabad Nép (a Népszabadság elődje) szellemiségében számol be az eseményekről, mintha a szovjet első titkár tett volna látogatást Magyarországra. A viszonyrendszerben azért nem nehéz hasonlóságokat találni.

A többi között tanulságos elolvasni, hogyan számoltak be arról, hogy „a magyarországi zsidó közösség vezetőivel találkozott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök”. Itt nem csak a Köves Slomó nevével fémjelzett Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége volt jelen, hanem például a Mazsihisz is, amely köztudomásúlag nincs jóban Köves Slomóékkal, de nyilván vannak közös pontok. Ez pedig – természetesen – az „antiszemitizmus elleni fellépés”, jelentsen ez bármit is, mert ez is egy olyan fogalom már régóta, amely politikai bunkósbotként funkcionál.