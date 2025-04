Anyaország, Olvasói levelek :: 2025. április 5. 11:03 ::

Útmutató az osztrák műszaki ellenőrzésekhez

Pár héttel ezelőtt nagy visszhangot váltott ki egy osztrák rendőrségi akció, amelynek során több magyar rendszámú járművet műszaki hibákra hivatkozva azonnal kivontak a forgalomból. Ez az eset sokakat meglepett, ezért ezzel a tájékoztatóval szeretnék segíteni mindazoknak, akik Ausztriába utaznak, vagy azon keresztül haladnak át.

Mi történt pontosan? Az osztrák rendőrség közúti ellenőrzést végzett, és a megállított járművek között több magyar autó is akadt, amelyeknél súlyos műszaki hiányosságokat állapítottak meg. Ezek között szerepelt például:

• Rossz állapotú fékek

• Hibás futómű

• Elhasználódott gumiabroncsok

Világítási vagy karosszériahibák

A hatóság azonnal kivonta ezeket a járműveket a forgalomból, és helyszíni bírságot is kiszabott. Bizonyos esetekben a járműveket csak trélerrel lehetett hazaszállítani.

Az osztrák rendőrség az alábbiakra különösen figyel:

• Fékek: Elhasználódott fékek, illetve azok hibái súlyos problémákat okozhatnak.

A fékfolyadék szintjét és állapotát mindig ellenőrzik a műszaki vizsgán. Magyarországon nem szokás mérni a fékfolyadék forráspontját, míg Ausztriában ez is figyelembe vehető. A fékfolyadék forráspontja 180 °C alatt kisebb hibának, míg 150 °C alatt súlyos hibának minősül.

• Futómű: Hibás vagy elhasználódott futóművek veszélyesek lehetnek.

• Gumiabroncsok: A kopott gumik csökkenthetik a tapadást, ami balesetveszélyt jelenthet.

• Világítás: Ha a jármű világítása nem megfelelő, az akár balesetet is okozhat.

• Karosszéria: A rozsda és egyéb karosszériahibák is gondot jelenthetnek. Felületi rozsda elfogadott, de az átrozsdásodás már komoly hibának számít. Ha például féktárcsán vagy fékcsövön látszik, hogy a fém már málni kezd, hibának minősül, és a jármű nem kap műszaki engedélyt.

Fóliázás szabályai Ausztriában

Az osztrák előírások szerint csak típusengedéllyel rendelkező fóliák alkalmazhatók. A fóliázás az alábbiak szerint történhet:

• Ablakfólia:

Csak az oldalsó és hátsó ablakokon, valamint a tetőablakon használható, de nem a szélvédőn.

• Az első ülések melletti oldalsó ablakokon csak törésvédő fólia alkalmazható, amelynek 85%-os fényáteresztő képességgel kell rendelkeznie.

• Árnyékoló fólia csak a második üléssortól kezdve, a hátsó ablakokon és tetőablakon engedélyezett.

• Ha árnyékoló fóliát vagy lyukfóliát használnak, a járműnek két visszapillantó tükörrel kell rendelkeznie, III. vagy II. osztályú visszapillantó tükrökkel.

• A fóliákat csak az ablakok belső oldalán lehet elhelyezni, és nem lehet több fóliát egymásra rakni.

Ki végezhet műszaki vizsgát Ausztriában?

Ausztriában a műszaki vizsgáztatásnak több szintje és formája van. Nem kizárólag a hatóság végzi – a következő szereplők is jogosultak rá:

• Márkaszervizek

• Erre akkreditált magánműhelyek

• Két nagy autóklub (ÖAMTC, ARBÖ)

• Tartományi műszaki vizsgaállomások (z.B. Landesprüfstelle)

Fontos tudni, hogy ezek mind hivatalos engedéllyel működnek, és ugyanazokat a szigorú műszaki feltételeket kell ellenőrizniük – de az ellenőrzés alapossága és szigora eltérhet. Ezért fordulhat elő, hogy egy autó egy helyen átmegy, másik vizsgán viszont fennakad.

A legszigorúbb ellenőrzésre a Landesprüfstelle-n számíthatunk. Röviden és tömören: ott inkább azt nézik, miért ne kapjon a jármű műszaki engedélyt.

(Valós példa: egy lakókocsi műszaki vizsgáját azért tagadták meg, mert a jobb oldala egyetlen milliméterrel lejjebb volt, mint a bal oldal. A jármű egyébként hibátlanul működött, de ez az apró különbség is elég volt a bukáshoz.)

Milyen következményei lehetnek a vizsgabiztosra, ha szemet huny a súlyos hibák felett?

Büntetőjogi következmények:

• Hivatali visszaélés (Amtsmissbrauch) – § 302 StGB: Ha egy hivatalos személy, például egy műszaki vizsgabiztos, szándékosan visszaél hivatali hatalmával, és ezzel másokat joghátrányba hoz, a § 302 StGB alapján büntethető.

• Gondatlan testi sértés (Fahrlässige Körperverletzung) – § 88 StGB: Ha a vizsgabiztos gondatlanságból engedélyezi egy műszakilag nem megfelelő jármű forgalomba helyezését, és ezáltal más személyek sérülést szenvednek, a § 88 StGB alapján felelősségre vonható. ​

Szakmai következmények:

Azonnali elbocsátás az állásból

Az osztrák munkaügyi törvények szerint (Az Ausztria munkajogi törvényei és a munkavállalók védelme) a munkáltató számára lehetséges az azonnali elbocsátás, ha a munkavállaló olyan magatartást tanúsít, amely veszélyezteti a munkahelyi biztonságot, vagy amely jogsértő tevékenységhez vezet. Ilyen lehet például, ha a járművezető műszaki hibás járművel közlekedik, és ez súlyos közlekedési balesethez vezethet. Az osztrák munkatörvénykönyvben a következő paragrafusok vonatkoznak erre a témára:

AZG (Arbeitszeitgesetz) 15. § (Az azonnali elbocsátás feltételei)

Angestelltengesetz (Állandó munkavállalói törvény) 18. § (A munkavállaló jogellenes cselekedetei)

Ha a műszaki hiba következtében baleset történik, a munkáltató felmondhatja a munkaszerződést, mivel a munkavállaló nem teljesítette megfelelően a munkáját (például nem ellenőrizte a jármű műszaki állapotát).

Vizsgáztatási engedély visszavonása

Az osztrák közlekedési hatóságok (z.B. Landesbehörde) jogosultak visszavonni a vizsgáztatási engedélyt olyan személyek esetében, akik nem felelnek meg a járművek műszaki ellenőrzésére vonatkozó előírásoknak, vagy akik ismételten hibás járműveket engednek forgalomba. A visszavonás a közlekedési biztonság védelmét szolgálja.

• Fahrzeugführerscheinverordnung (Járművezetői engedély szabályozása) 43. § (Engedélyek visszavonása műszaki okok miatt)

• Straßenverkehrsgesetz (Közlekedési törvény) 98. § (A vizsgáztatási engedélyek szabályozása és visszavonása)

Amennyiben a vizsgáztatási engedély visszavonásra kerül, a jogsértő személy nem végezhet többé műszaki vizsgát, és nem biztosíthatja a járművek forgalomba helyezését.

Foglalás vagy kártérítés: ha az állam vagy biztosító anyagi kárt szenved

Ha a jármű műszaki hibája miatt kártérítési igény merül fel (például baleset, közlekedési baleset okozása miatt), akkor a biztosító és az állam is kártérítési követeléseket támaszthat. Az osztrák törvények alapján a járművezető és a tulajdonos egyaránt felelős a károkért.

• Versicherungsvertragsgesetz (Biztosítási szerződés törvénye) 28. § (Kártérítési kötelezettség)

• Strafgesetzbuch (Büntető törvénykönyv) 144. § (Kártérítési igények és felelősség közlekedési baleset esetén)

Zárszóként annyit szeretnék hozzátenni, hogy 1999-ben egy friss magyar műszaki vizsgával rendelkező autóbusz Deutschlandsbergben (Stájerország) balesetet szenvedett. A baleset során 18 fiatal halt meg. A későbbi vizsgálat megállapította, hogy a fékrendszer nem működött rendesen...

(Olvasónktól - Forrás: Jusline Österreich, ÖAMTC)