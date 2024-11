Anyaország :: 2024. november 24. 17:33 ::

Így hamisít hírt az MTI a DK érdekében

„Eddig döntetlenre áll a DK a Fidesszel Tolna vármegyében” – ilyen és hasonló címekkel jelentek meg az MTI-tudósítás alapján „hírek” az ajánlásgyűjtés állásáról, a Mi Hazánkat nem is említve, miközben valójában a DK még le sem adta az aláírásokat, a Mi Hazánk íveit viszont már ellenőrizték és el is fogadták.

Bár köztudott, hogy a hivatalos valasztas.hu oldalon látható , melyik jelölt milyen státuszban van az időközi országgyűlési választás esetén is, ezzel ellentétes hírt adott az MTI, hogy gyengítse a legesélyesebb ellenzéki jelöltet, Dúró Dórát a Tolna vármegye 2. választókerületében kiírt választáson.

Szombaton az MTI-nek is megküldött híradásban jelezte a Mi Hazánk, hogy néhány órán belül összegyűltek a szükséges ajánlások, vasárnap pedig szintén az MTI-nek is megküldték, hogy a választási bizottság érvényesnek találta, így nyilvántartásba is vette Dúró Dórát, de egyik közleményből sem csinált hírt az MTI, noha meglepetés, hogy a folyton 5% körülire mért Mi Hazánk ilyen rekordgyorsasággal végzett az ajánlásgyűjtéssel. Ezek után abszurd, hogy a DK-t ilyen MTI-hírben futtatták, Dúró Dóra jelöltté válását továbbra sem említve.

Sőt a Mi Hazánk panasza után is ez a cím és bevezető maradt az InfoRádió hírportálján (csak a cikk vége felé említik, hogy a Mi Hazánknak is összegyűlt), ahogy az Index bevezetőjében a javítás után is csak mellékesen jegyzik meg Dúróék sikerét, miközben tényként tálalják a DK-val kapcsolatos hazugságot.