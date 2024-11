Anyaország :: 2024. november 30. 10:18 ::

Önállóan indulnak 2026-ban a büszkén migrációpárti drogos kétfarkúak

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) önállóan indul a 2026-os választáson - jelentette be Nagy Dávid pártigazgató péntek este Budapesten, a párt tízéves fennállása alkalmából tartott rendezvényen.

Döme Zsuzsanna Suzi, a párt társelnöke a rendezvényen úgy fogalmazott: az MKKP viccpárt, megengedheti magának, hogy komolyan beszéljenek különböző témákról és "bevállaljanak témákat".

A társelnök kijelentette, hogy az MKKP mindig olyan dolgokkal foglalkozik, amellyel a hagyományos politikusok nem mernek. Még nyilatkozni sem mernek arról, hogy a témáról mit gondolnak, mert pontosan tudják, hogy a magyar társadalom többsége esetleg nem erre adná a voksát - tette hozzá. Példaként említette, hogy az MKKP kiállt a Magyarországon átutazó migránsok mellett (a többség valóban gazdagabb országokba vágyik, ha volt is, aki már átutazóban erőszakolt, de "úgyis továbbmegy" alapon beengedni mindenkit bárhogy nézve is nevetséges egy "viccpárttól" is - a szerk), és ennek kapcsán felléptek a kormány által indított gyűlöletkampány ellen is.

Megjegyezte, hogy a fővárosi közgyűlésben hasonló a helyzet. Értékelése szerint a közgyűlés legutóbbi ülésén a drogpolitika kapcsán valójában senki nem mondott egy szót sem. Hozzátette, a közgyűlésre jellemző, hogy a pártok olyan témákat tartanak napirenden, amelyek egyáltalán nem fővárosi hatáskörbe tartoznak. Véleménye szerint a fővárosi közgyűlés amolyan "kis parlament lett".

Sok minden változott itt az elmúlt tíz évben, húsz évben, mert rájöttünk, hogy valójában húszéves a Kutyapárt, de "a hagyományos és klasszikus politikusok gyávák bármilyen elvet is képviselni" - hangsúlyozta az MKKP társelnöke.

A rendezvényen a párt politikusai köszönetet mondtak az önkéntesek munkájáért.

(MTI)