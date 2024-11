Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. november 30. 19:49 ::

Szabadságharcos Szájer interjút adott: az eresz ott sem volt

A visszatért Szájer József a Telexnek adott egy hosszabb interjút, ebből szemezgettünk.



Fotók: Hevesi-Szabó Lujza / Telex

Orbán Viktor azt mondta, hogy amit ön tett, az az önök politikai közösségébe nem fér bele. Ezalatt a harminc év alatt nem lett volna jobb egy olyan rendszert építeni, amibe ez az esemény, az ön magánélete is belefért volna, és így nem kellett volna emiatt abbahagynia a politizálást?

A magánszférámhoz senkinek semmi köze, sem a rendszertől függően, sem a rendszertől függetlenül. Így aztán annak a nyilvános tárgyalása nemcsak indokolatlan, hanem jelentős részben jogsértő és méltánytalan is. És akkor nagyon gyenge kifejezést használtam.

2020-ban a Fidesz egy alapvetően homofób kampányt vitt, aminek a vége az lett, hogy az alkotmányba – aminek ön ugye az atyja – belekerült, hogy az anya nő, az apa férfi. Ma törvény van arról, hogy be kell fóliázni a homoszexualitást tartalmazó könyveket, templomok közelében nem is lehet árulni őket. Ez az, ami keretbe helyezi ezt a bizonyos 2020-as brüsszeli történést. Erre kiáltottak többen képmutatást, hogy ez épp önnel, az egész rendszer egyik oszlopával történt meg. Vagy nem érzi magát felelősnek abban, hogy ez a politikai rendszer olyan, amilyen? Nem lett volna jobb egy másféle rendszert építeni?

Igen, én szabadságharcos vagyok, és 1990-ben is amellett álltam, hogy Magyarországon mindenki szabadon élhesse a magánéletét és a politikai életét is. Ezzel a választ megadtam. Én azt az elképesztően zajos műfelháborodást látom képmutatásnak, ami ezzel kapcsolatban volt. Nem tudnak bizonyítékot mutatni arra, hogy az én magatartásom gyűlöletkeltő lett volna. Ha ebben az elképesztő mértékű, több kötetnyit kitöltő, rólam szóló cikkirodalomban, a tevékenységemről készült összes feljegyzésben, parlamenti jegyzőkönyvekben, beszédleiratokban, tévéinterjúkban egyetlen olyan mondatot tudnak mondani, ami ezt igazolja, akkor aláírnám ezt az egészet. Így nem tudom.

Mármint azt, hogy 2020-ban egy homofób politikai kampány zajlott, amit az ön pártja végzett?

Nem, a saját tevékenységemről beszéltem. Az a mém, ami rólam elkészült, arról szól, hogy én egy gyűlöletkeltő politikus vagyok, és azt próbálom másnál megakadályozni, amit én magam a magánéletemben csinálok. Mutassanak egy olyan mondatot, szavazást, amivel ezt indokolják. Azt vállalom, hogy része voltam ennek a politikai közösségnek, de én nem minősítek, nem gondolom, hogy ilyen kampány zajlott volna. Van róla véleményem, mindenről van véleményem, de ezeket most sem mondom el.

De felelős azért a rendszerért, ami kialakult Magyarországon.

A rendszerért felelősséget vállalok, a minősítést viszont nem fogadom el. Magyarországon mindenki szabadon élhet, és mindenkinek a magánéletét tiszteletben tartják. Kivéve talán az enyémet.

Azt mondja, hogy mindig szabadságharcos volt. Amikor megalapították a Fideszt, akkor ön ilyen Fideszre vágyott, mint amilyen a mostani?

Biztos, hogy nem egészen ilyenre, de harminc évvel ezelőtt nem láthattuk, hogy milyen irányok vannak. És a mostani Fidesz létrehozatalában én magam is részt vettem.

[...]

A homokosok és transzkreatúrák jogaiért az EP-ben szabadságharcolt

2014-ben a homofóbia és transzfóbia elleni menetrendről szóló EP-állásfoglalást ön megszavazta, de például Bánki Erik meg Surján László nem. Ön ekkor azt mondta, hogy „amúgy én magam minden kisebbség mellett mindig ki szoktam állni, úgyhogy ez a szavazás nem jelent különösebb újdonságot.” De akkor 2020-ban már nem állt ki?

Erre vonatkozik a korábban feltett kérdésem, hogy tudnak-e olyat mutatni, amikor én gyűlöletkeltő állásfoglalást tettem volna, vagy bármilyen módon ellentmondásba kerültem volna.

Nem arról van szó, hogy ön tett volna gyűlöletkeltő állásfoglalásokat, hanem hogy rengeteget tett egy olyan párt létrehozásáért és hatalomban tartásáért, ami viszont tett gyűlöletkeltő állásfoglalásokat. Ön pedig erre nem mondott semmit.

Ha ilyet érzékeltem volna, valószínűleg szóltam volna.

Tehát nem érzékelt ilyet 2020-ban. Azóta érzékelt?

Olyat nem, hogy valakit abban akadályoznának, hogy szabadon élje az életét.

[...]

Ön szerint ma Magyarországon nem rosszabb homoszexuálisnak lenni, mint heteroszexuálisnak?

Ez a kérdés nem így merül fel. Azt gondolom, hogy Magyarországon ma a jogszabályok és a mindennapi gyakorlat is biztosítja a jogegyenlőséget. De erről nincsenek ismereteim. Én nem tapasztaltam másféle beavatkozást a magánszférába azon a megengedhetetlen gyalázkodáson kívül, amit velem műveltek 2020 decemberében. Önöknél 149 említést számoltam össze, amelyekben az én ügyemmel foglalkoztak.

[...]

Mindenki csak bántja szegény magánszféráját, pedig az eresz ott sem volt

De most mondta, hogy tele voltak hazugságokkal az önről szóló tudósítások, akkor mondja meg, mik voltak ezek a hazugságok.

Én elfogadtam, hogy ez a világ így működik. Nem állíthatok minden hazugság mellé egy tilalomfát. És most nem azért nem sorolom fel, mert nem tudnék elképesztő mennyiségűt idetenni, hanem azért, mert azt gondolom, hogy nekem nem érdekem, hogy ezeket a nyilvánosság előtt tárgyaljam. Mivel úgysem tudok változtatni ezen a képen.

Most itt az alkalom.

Viccel, ugye?

Egy ilyen interjúban lehetősége van bármit tisztázni önnel kapcsolatban.

Én mindent elmondtam erről a kérdésről az esemény után történt nyilatkozatokban, az azóta adott megnyilvánulásaimban, különböző közleményekben. Amikről úgy gondoltam, hogy nem a nyilvánosságra tartoznak, azokat meg nem mondtam el. Egy nyilatkozattal nem tudom megváltoztatni azt a mémet, ami rólam kialakult, én ezzel fogok élni az életem végéig. Ebben a tekintetben áldozata vagyok annak a nyilvánosságbeli vesszőfutásnak, amit ellenem indítottak. Ilyen reakciót nem érdemeltem, és a tevékenységemmel sem érdemeltem ki.

Mielőtt elkezdtük az interjút, említette ezt a bekeretezett grafikát a szekrényén, mondván, hogy ez inkább a valóságot tükrözi a 2020 novemberi brüsszeli eseményekkel kapcsolatban. Mit értett ez alatt?

(A Telex külön cikkben elmélkedett azon, hogy mire gondolhatott a szabadságharcos, és a két tippjük az eresz definícióján való szőrszálhasogatás volt, illetve az, hogy a szomszéd épület "ereszén", ejtőcsövén mászott le. Mindenesetre sem ebből az interjúból, sem más nyilatkozatából nem derült ki soha, mit vitat. Az állítólag őt ábrázoló, általa eddig nem vitatott videó itt látható - a szerk.) Ebbe szintén nem szeretnék belemenni, mert ezek magánéleti természetű dolgok, de nem volt eresz azon a házon. A helyszín sem az, amit teleposztoltak már megbukott politikai erők emblémáival. És még sok minden más.

Ezeket értette a hazugságok alatt?

Nem, a hazugságok ennél fajsúlyosabb dolgok. Ezek technikai butaságok és tájékozatlanságok. De ezek olyan mémek, amikkel én nem tudok mit kezdeni. Erre mondom, hogy az én nyilatkozataim itt már nem számítanak, hiszen ezek tőlem külön életet élnek.

Nem az a lényeg, hogy komcsi besúgókat futtat a Fidesz

A könyvéből az jön le, hogy a ‘80-as, ‘90-es években az volt a Fidesz célja, hogy kisöpörjék a kommunistákat Magyarországról, és építsenek egy új rendszert. Viszont ma egy olyan rendszer működik, ahol a besúgó múlttal rendelkező Szita Károly az önök egyik prominens politikusa, az önök által alapított Szuverenitásvédelmi Kutatóintézetet pedig egy volt III/III-as vezeti. Ez sem okoz önben feszültséget?

Én ezzel nem értek egyet, mert azt gondolom, hogy ennek a rendszernek a demokratikussága, a szabadsága, adott esetben fideszessége nem ilyen elemeken múlik, hanem a lényegen. A lényeg tekintetében pedig azt gondolom, hogy minden rendben van. Ezeket a kérdéseket tegyék fel azoknak a személyeknek, akikkel gondjuk van.

Nekik is nagyon szívesen feltennénk. De mit gondol, mit mondana az 1990-es Szájer József arra, hogy a 2020-as évekre a Fideszben volt III/III-as, III/II-es ügynökökkel fognak együtt politizálni?

Azt, hogy már nem vagyok a Fidesz tagja.

Erre számítottak a ‘80-as, ‘90-es években?

Magyarországon jelen pillanatban alkotmányos demokrácia van, ami lényegesen különbözik attól, ami 1990-ben volt. Ebben a tekintetben az a cél, amit akkor kitűztem, megvalósult.

Az ügynökaktákat sem nyitották meg, és valószínűleg most már sosem fogják.

Mondják meg, hogy mi az, amiben ez egy kommunista rendszer, azon kívül, hogy adott esetben vannak olyanok, akik korábban a kommunista párt tagjai voltak.

[...]

2018-ban tartottak egy sajtótájékoztatót Gulyás Gergellyel, éppen akkor kerültek nyilvánosságra újabb dokumentumok Szita Károly ügynökmúltjáról. Gulyás Gergely azt ismételgette, hogy Magyarországon most nem önkormányzati, hanem parlamenti választások jönnek, ön pedig meg sem szólalt.

Jó polgármester Szita Károly. Megszavazták-e a kaposváriak most már nem is tudom, hány alkalommal, vagy nem? Egy kiváló jelöltet választottunk Kaposvár élére, és be is bizonyította ezt, Magyarországon párját ritkítja, hogy valaki ilyen hosszú ideig polgármester. Vagy érez emögött valamilyen Fidesz-machinációt?

Csak azt kérdezem, hogy nincs-e disszonancia.

Mi volt Szita Károly tevékenységében, ebben az elmúlt harminc évben ön szerint olyan, ami kommunista volt?

Ezzel azt állítja, hogy ha 1990-ben azt mondták volna az MSZMP tagjai, hogy jó, akkor innentől nem leszünk kommunisták, akkor az önök mércéje szerint mindenki maradhatott volna?

Ez, amit ön rendszerváltásként jellemez, olyan, mint egy népmese. Sem egyéni, személyi viszonyokra, sem pedig politikai kérdésekre nincs tekintettel. Nem egy differenciált megközelítése a rendszerváltásnak, hogy általánosan fogalmazzak.

[...]

Fájt neki a pedofilozás

Bayer Zsolt az ön botránya örvén írt arról, hogy ön ugyan morális lény, de „az elfajzás egy olyan lefelé tartó spirál, amely a pokolba vezet”. És megosztott egy történetet egy ismerőséről, akiről később azt mondta, hogy nem ön volt, aki a ‘90-es években bevallotta neki, hogy meleg, nem olyan régen meg már arról beszélt neki, hogy Thaiföldön „fiatal fiúkat” is megkaphat. A Fidesz legfontosabb publicistája azt fejtegette az ön ügyéről írva, hogy a homoszexualitás a pedofíliába vezet.

Én harminc évig voltam egyfolytában politikus. Állítólag mindenki mindent tudott rólam, anélkül, hogy ez a nyilvánosságban megjelent volna. Ennek apropóján minden félévben kétszer megvádoltak engem pedofíliával. A politikai partnerek, a nyilvánosság, satöbbi. Azt kell mondjam, nem a jobboldal sajátossága, hogy ezt a két dolgot egymással összekapcsolja.

Kik ezek a politikai partnerek?

Rosszul fogalmaztam, nem a politikai partnerek, de a blogoszférában mindig elhelyezték ezeket a téves, hazug információkat. Ennek a folyamatnak én az áldozata vagyok, ha úgy vesszük. De azt nem ismerem, Bayer Zsolt pontosan hogy fogalmazott, ennek a megítélésében biztosan nem fogunk egyetérteni.

Bayer Zsolt azt írta, hogy az elfajzás csak a pokolba vezet, és ez az ön tragédiája.

Ez az ő véleménye.

De ezt a véleményt megírta a Magyar Nemzetbe.

Én meg azt mondom erre, hogy nem ő volt az egyetlen, aki ezt a két dolgot egymással összekapcsolta a harmincéves politikai pályafutásom során. Miután az nem lett volna túl ízléses, hogy ők előálljanak az én magánéletem részleteivel, ezért inkább megvádoltak ezzel, azzal, amazzal. Én ezekben a kérdésekben pereskedtem.

De nem Bayer Zsolttal.

A 2000-es és a 2010-es években több pert megnyertem.

És Bayer Zsoltot nem akarta beperelni?

Ő nem állította rólam, hogy én pedofil vagyok.

[...]

Ha nem tetszik Hatvanpuszta, nyugodtan lehet a független magyar bírósághoz fordulni

Az 1990-es Szájer József hogy értékelné azt, ahogy ma a Fidesz néhány vezetője él? Hogy felépült egy hatvanpusztai birtok, hogy Rogán Antal sem épp az egyszerű emberek életét éli? Amikor megalapították a Fideszt, ezt képzelték el?

Ezeknek az állításoknak a ténybeli alapjait azért csak korlátozottan igazolták. De akkor most azt várja tőlem, hogy kommentáljam mások magánéletét mindazok után, amit az imént elmondtam?

Nem, kommentálja a rendszert. Azt a rendszert, amiben a miniszterelnökhöz köthető egy Habsburg majorság, amit milliárdokból újítottak fel.

És hol van itt a törvénysértés, jogsértés, bármi, ami miatt ezt kritizálni lehet?

A miniszterelnök vagyonnyilatkozatában pár évvel ezelőttig 0 forint megtakarítás volt feltüntetve.

Vagyis a miniszterelnök ön szerint hazudik?

Önt kérdezem, hogy ön szerint ez a kettő hogy fér meg egymás mellett? Hatvanpusztának a jogi mellett nincs morális dimenziója is? Vagy annak, hogy a miniszterelnök felcsúti háza mellett húznak fel egy stadiont?

De ezeket a mémeket önök alkotják. Ezeket az összefüggéseket önök hozzák létre, a jogban ilyen összefüggések nem léteznek.

De nem a jogot, hanem a morális dimenziót kérdezzük.

Ha nincs törvénysértés, a többivel nem foglalkozom, nem is érdekel. Azt látom, hogy lapok írnak erről, és teremtenek virtuális összefüggéseket különböző, egymással össze nem tartozó dolgok között.

Ezek morális kérdések. Arról szólnak, hogy morálisan hogyan ítéli meg ezt a rendszert.

Úgy, hogy azt gondolom, ha bárkinek bármilyen kételye támad ezeknek a törvényességével kapcsolatban, akkor tegyen feljelentést, menjen el a megfelelő szervekhez. Magyarországon működik a jogállam.

Azért vannak bel- és külföldi kritikák például a bírósági rendszer függetlenségével kapcsolatban, arról, hogy a bírák kinevezésébe mennyire szól bele a politikai hatalom.

Erről hosszú cikkeket tudnék írni, de ezek a vádak mind alaptalanok, arról nem is beszélve, hogy akik ebben az ügyben vádolnak bennünket, azok vizet prédikálnak és bort isznak. Magyarországon a fékek és ellensúlyok rendszere, a hatalmi ágak elválasztása ütésálló, és kiállja az idők próbáját. Azok a rendszerek nem állják ki, amelyekben a bírók önmegtermékenyítő módon a saját ügyeik kizárólagos rendezésére kapnak jogot.