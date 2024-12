Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. december 1. 18:24 ::

HVIM: Miért érzékenyítheti a Magyar Ügyvédi Kamara a Háttér Társasággal az ügyvédeket?

Nyílt levéllel fordult a MÜK-höz a HVIM. Aggódva konstatálta a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, hogy a külföldről finanszírozott, nemzetbiztonsági kockázatot jelentő LMBTQP-ügynökszervezet Háttér Társaság ismételten a magyar igazságszolgáltatás működésébe nyúl bele azáltal, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara részéről akkreditált továbbképzéseket tarthatnak az ügyvédeknek – írják a Szent Korona Rádión.

Ezen tényállás számos aggodalmas szempontot vet fel, melyek által veszélybe kerül, sőt sérül a magyar igazságszolgáltatás függetlensége.

A Magyar Ügyvédi Kamarának a magyar igazságszolgáltatás függetlenségének és feddhetetlenségének megőrzése érdekében ideológiailag, világnézetileg és politikailag függetlennek kellene lennie, most mégis olyan képzéscsomagot akkreditáltak, melyet egy nyíltan a magyar Alaptörvény megváltoztatását és a társadalmat felforgatni kívánó ügynökszervezet állított össze. Ezzel a MÜK legitimálta a Háttér Társaság azon célját, hogy a hazai igazságszolgáltatásra minél nagyobb nyomást gyakorolhassanak, a nyugati globális ideológiák irányvonalait érvényesíthessék a hazai joggyakorlatban is.

Így a Háttér Társaság melletti elköteleződés a MÜK részéről egyfajt politikai állásfoglalást jelent, amely felveti a kérdést, hogy a független szerepet betölteni kötelezett szervezet hogyan támogathat olyan propagandaszervezetet, mely a magyar jogrendszert semmibe veszi azáltal, hogy a hatóságok átverésére buzdítja ügyfeleit, az Európai Unióban Magyarország ellen agitál, annak szereplőit hazánk ellen hergeli, a Magyarországnak keresztbe tevő USA nagykövettől kapja az utasításokat, valamint drogosokat bátorít a szerhasználatban. Nem beszélve arról, hogy a magyar igazságszolgáltatás függetlensége többször is sérült már általuk, például a korábbi akkreditált ügyvédérzékenyítések, a bírák érzékenyítése vagy éppen az előítélet-indikátor kidolgozása és annak joggyakorlatba beemelése során.

A fentiek tükrében kérdezzük, miként fordulhatott elő az hogy a függetlenséget vállaló Magyar Ügyvédi Kamara mégis legitimálta a Háttér Társaság képzését, ezáltal a magyar ügyvédek ideológiai indoktrinációját is?

A Háttér Társaság akaratának teljesítése világosan mutatja ezen esetben is, hogy a fideszes szabadságharc sajnos ezen esetben is csak a Szájeres szabadságharc szintjéig jutott el, így kérjük a MÜK-öt, hogy döntéseit vizsgálja felül, az igazságszolgáltatás egyik legfontosabb szereplőjeként az Alaptörvényben foglaltak szerint járjon el, és annak betartatására ügyeljen, ne pedig a képzelt LMBTQP-többletjogok biztosítására!

Zárásként hozzá kell tennünk, hogy a tendenciákat figyelve nem tudunk másra gondolni, minthogy az ügyvédek, bírók és ügyészek között is sok a homoszexuális, a kormánypárt köreiből pedig a szintén hasonlóan sérült lelkű, identitászavarosok legalábbis hagyják, ha nem éppen segítik őket. A nemrég kirobbant homoszexuális-pedofil botrányok (Lakatos Márk és társainak ügye) rávilágítanak arra, hogy létezik hazánkban egy “deviánsmaffia”, értsd: a homoszexuálisok mindenen és mindenkin átgázolnak egymás segítéséért és védelméért. Zárójelensen jegyezzük meg, hogy a Háttér Társaság egyik fő alapítója, Kárpáti József is bíró volt… Érthetővé válik, hogy miért indíthatnak a hazafiakkal szemben abszurd eljárásokat a Háttér Társaság feljelentéseire: míg a nyomozók, sőt, alsó szintű ügyészek le is zárják a nyomozásokat, addig ők kilobbizzák az érintettek bíróság elé citálását, igen súlyos vádakkal, jogi minősítésekkel. Egyértelmű, hogy a lobbi dolgozik, a tagjai pedig forró szaunákban és chemszex partikon kovácsolódtak össze, és gyakorlatilag a fogságba ejtették az igazságszolgáltatást!

Bízunk abban, hogy a figyelmeztetésünk értő fülekre talál, és a homoszexuális lobbi nyomása ellen végre fellépnek a magyar döntéshozók, akiket még nem hálóztak be, és visszaadják az igazságszolgáltatás függetlenségét. Ha ez nem történik meg, hazánkban is a Nyugaton tapasztalható, LMBTQP-propagandaszervezetek által diktált, kommunisztikus koncepciós perek elszaporodásának nézhetünk elébe.