Ma délelőtt az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye közleményt jelentetett meg a Magyar Kurír katolikus hírportálon – melynek tartalma nagyon hasonlít a Kalocsa-Kecskeméti Érsekség közelmúltbeli nyilatkozataihoz. A szöveg betűhíven:

Bejelentés érkezett az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szolgálatához egy fővárosi plébános ellen. Az ügyben az ordinárius előzetes vizsgálatot rendelt el. Ennek során szükségesnek bizonyult, hogy az érintett személyt minden papi tevékenység gyakorlásától eltiltsa. Ezt követően az illető plébánost saját kérésére, korára és egészségi állapotára tekintettel felmentette egyházi beosztásai alól és nyugállományba helyezte. Az előzetes vizsgálat tovább folyik, az ezzel kapcsolatos tilalmak továbbra is érvényben maradnak. Az ügyben rendőrségi bejelentés is történt.

Noha a közleményben a terhelt neve nem szerepel, a fővárosi papság körében futótűzként terjed a hír, hogy belső egyházi vizsgálat zajlik Pajor András, a zuglói Kassai téri templom plébánosa ellen. Sokaknak feltűnt, hogy az érintett pap az elmúlt napokban már nem misézhetett, bő két hete nem rukkolt elő új bejegyzéssel a Facebookon, noha eddig rendületlenül osztott meg kormánypárti tartalmakat, például Szijjártó Péter-videókat, illetve szidta a liberális katolikusokat, meg Magyar Pétert – utóbbinak még terápiát is javasolt a PestiSrácok.hu csatornáján. Korábban Hadházy Ákos független parlamenti képviselő szúrta ki, hogy Pajor a rendelkezésére álló internetes felületeken putyinista propagandát terjeszt, például "nyugati pedofiloknak szánt 35 ezer orosz gyerekről" regél. A Keresztény Kulturális Akadémia nevű alapítványt jegyző plébános akkor is hallatta hangját a Hír Tv-ben az "igaz" katolikusok nevében, amikor tavaly a Budai Szent Imre Ciszterci Gimnáziumban egy tanár beszélgetést mert kezdeményezni Molnár (noÁr) Áronnal, sorolja a lap.

Pajor András már 2010-ben egyszerre propagálta a bérmálkozást és a Fideszt, az aktuális választások előtt később is rendre megmondta a híveknek, kire kell szavazni – 2022-ben például a "most nem lehet libikókázni azzal, hogy a kereszténység ellenségeit támogatja valaki" mottóval hozakodott elő. Kormányzati körökben ennek megfelelően különös becsben tartották a papot, olyannyira, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 2023-ban – a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából – a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével honorálta munkáját. Az indoklásban külön kiemelték Pajor ifjúságnevelésben vállalt szerepét – amely az alábbiak fényében különösen pikáns.

Hogy miért most robban a Pajor-botrány? A Válasz Online szerint ezért: "miután szeptemberben megírtuk a Bese Gergő-történetet, majd összefoglaltuk a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyét megrázó szexuális botrányokat – köztük pedofilügyeket –, egy podcastadást is szenteltünk a témának. Utóbbiban Dobszay Benedek ferences szerzetes, a magyar rendtartomány korábbi elöljárója, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője és Puskás Balázs jogász, a Gyermekjogokért Egyesület alelnöke beszélt az áldozatok jogairól és lehetőségeiről. Úgy tudjuk, a Pajor András elleni belső egyházi vizsgálat későbbi tanúinak egy részét ez az adás – konkrétan Dobszay Benedek megértő kommunikációja – indította kiállásra, múltfeltárásra. Illetve arra, hogy bejelentést tegyenek az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyénél."

Ahogy egyikük fogalmazott a lapnak: "Korábban ezt az ügyet eltemettük magunkban, reménytelennek éreztük, hogy az egyházi felsővezetés megfékezi Pajor atyát. Ezzel szemben most azt tapasztaltuk, hogy a jelzésünk után pár nappal már folyik a hivatalos eljárás, komoly körültekintéssel, alapos tanúkihallgatásokkal. Felszakadtak a múltbéli sebeink, de végre nem egymás között ventiláltunk, hanem felelős kánonjogászok előtt."

A Válasz Online forrásai az ügy súlyosságának igazolásaként értékelik, hogy – mint a fenti közleményből kiderül – az egyháznak tudomása van rendőrségi bejelentésről, sőt ezt még kommunikálja is kifelé. Az áldozatoktól úgy tudják, nem konkrét pedofil aktusokra kell gondolni Pajor András esetében, hanem a ministránsfiúk szisztematikus "betörésére", megalázásra; hatalommal, tekintéllyel való visszaélésre, amelynek volt szexuális dimenziója is.

Miért fiúkat említenek? Az áldozatok egybehangzóan állítják, hogy Pajor lányokat lényegében nem engedett sem az oltár közelébe, sem ifjúsági csoportok élére – "valahogy irtózott tőlük, többen megtapasztaltuk, hogy a barátnőinket is igyekszik szisztematikusan leválasztani rólunk". A plébános 2002-től szolgált a Kassai téren, az addigi szeretetközpontú közösség ekkortól egyértelműen "elmozdult az autokrácia irányába" – értékeli a múltat az egyik nyilatkozó. A plébános havi egyszeri kötelező gyónást vezetett be az ifjúsági és ministránscsoportok tagjai számára, a táborokban pedig rendszeresítette a kullancsvizsgálat intézményét. Az egyik áldozat így fogalmaz:

Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy egyesével, anyaszült meztelenül kellett megjelennünk előtte, s ő a kezeivel alaposan áttapogatta az intim testrészeinket is. Amíg 8-10 évesek voltunk, valahogy kibírtuk, de amikor 15-16 éves korunkban is ragaszkodott a saját közreműködéséhez, kezdett rém kényelmetlenné, már-már zaklatásszerűvé válni a dolog. Pláne, hogy az úgynevezett kullancsvizsgálatot később a budapesti közösségi összejöveteleink szabadtéri részei után is erőltette a fiúknál.