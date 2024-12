Anyaország :: 2024. december 17. 16:42 ::

Tiborczék megvették a volt MTV-székházat (is)

Orbán Viktor kormányfő veje, Tiborcz István alapkezelője megszerezte a Szabadság téren álló volt tévészékház épületét. Az ingatlant a Gránit Alapkezelő által kezelt egyik magántőkealap, a Diorit cége, a Liberty Alpha Kft. vásárolta meg korábbi tulajdonosaitól – közölte a Gránit Alapkezelő közleményében.

Mint írták: a tranzakcióval a Gránit Alapkezelő célja, hogy a Tőzsdepalotát olyan új funkcióval töltse meg, amely helyreállítja az épület ikonikus pozícióját a budapesti ingatlanpiacon és megőrzi történelmi jellegzetességeit.

Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója szerint „hatalmas üzleti potenciált” látnak abban, hogy „új életet leheljünk a történelmi épületbe”. Közölte: az évek óta üresen álló épület újjászületése és üzletileg fenntartható funkcióval való megtöltése a teljes belváros számára pozitív hatással bír majd, nemcsak építészeti, hanem gazdasági és turisztikai szempontból is. Az egykor az MTV székházának is helyt adó épületet az elmúlt években hollywoodi produkciók díszleteként is felhasználták.

Az 1905-ben átadott épületet Alpár Ignác tervezte, teljes alapterülete mintegy 50 ezer négyzetméter, a 2. világháború végéig (pontosabban 1948-ig) a Budapesti Értéktőzsdének adott otthont, majd az MTV székházaként funkcionált 2009-ig. 2006 óta a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal műemléki védelme alatt áll.

Tiborcz István érdekeltségében nem ez az első hotel a Szabadság téren. Korábban a tér sarkán álló 50 szobás szállodát szerezte meg a miniszterelnök vejének érdekeltsége, írja a 24.