December 24-én délig lesznek nyitva a budapesti piacok

A tavalyi évhez hasonlóan a Budapest Fővároshoz tartozó hét kiemelt vásárcsarnok és hat üzletközpont az ünnepi időszakban is várja a vásárlókat: december 24-én délig lesznek nyitva az árusok - közölte a Budapest Vásárcsarnokai Kft. az MTI-vel.

Közölték: a Nagycsarnok, a Rákóczi téri Vásárcsarnok, a Batthyány téri Vásárcsarnok, a Fehérvári úti Vásárcsarnok, a Bosnyák téri Vásárcsarnok, a Kórház utca Vásárcsarnok, a Flórián téri Üzletközpont, a Nagysándor József utcai, Liget téri és Szentendrei úti üzletközpontok és a Tétényi úti Üzletközpont piaca és üzletei is nyitva lesznek aranyszombaton és aranyvasárnap a karácsonyi készülődés utolsó hétvégéjén.

A Budapest Vásárcsarnokaihoz tartozó piacok december 25-én és 26-án, karácsony első és második napján zárva lesznek, de két ünnep között is várják a vásárlókat, akik akár december 30-án és december 31-én is vásárolhatnak a szilveszteri menühöz. Január elseje már pihenőnap a vásárlóknak és az árusoknak is, ezen a napon zárva tartanak a piacok és vásárcsarnokok - közölték.