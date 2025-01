Anyaország :: 2025. január 1. 14:02 ::

Boldog új évet a keresztény és magyar országnak! - hirdetik a Mi Hazánk kettőskeresztjei

Boldog új évet a keresztény és magyar országnak! – adventi kettőskeresztjeink ezen üzenetet is tartalmazták, a dombóvárinál épp szilveszter éjszakáján álltam meg Tobak Gáborral, a Mi Hazánk helyi vezetőjével. Rémhírt, hazugságot, összeesküvés-elméletet terjesztenek egyesek, mint ha valaki meghátrált volna, de az adventi keresztállítási missziónk vezetőjeként ezt cáfolnom kell – írja X-oldalán Novák Előd, alább a folytatás.

Az adventi keresztjeink alapvetően advent során állnak (aminek karácsonykor vége), hogy a karácsonyi bevásárlási lázban felhívják a figyelmet az ünnep valódi (keresztény) értelmére. Több keresztünk áll még most is, de néhol csak karácsonyig volt közterület-használati engedélyünk (ez a helyi szervezőkön múlik), a Nyugati téren köztudottan évek óta hadakozunk Soproni Tamás polgármesterrel. Az önkormányzatok sok százezres bírsággal fenyegetnek olykor, sőt volt is már több, amit be kellett fizetnünk. Nem hátrálunk, de fejjel sem megyünk a falnak.

Idén is felállítottuk a kettőskeresztet a Nyugati téren – szemben azokkal, akik most összeesküvés-elméletet gyártva még soha nem segítettek nekünk. Több tucat keresztállításban vettem már részt fizikailag is, nem kis munka a karbantartásuk sem pl. a rongálások miatt. Én azoknak a mi hazánkos helyi vezetőknek is hálás vagyok, akik legalább az adventi hetekre felállították. Szilveszterkor sajnos több a rongálás, karácsony után pedig már csökken a figyelem, pl. az újévi misén is kevesebb hívőt láttam ma a templomban, pedig vasárnapi miserend van.

A rágalmazásokkal szemben amúgy a köztereken is nyomuló zsidók nem menórát, hanem hanukagyertyát állítanak (itt a gyertyaszám is más). Hogy melyik évben mikorra esik a hanuka, azt hadd ne figyeljük, ahhoz nem alkalmazkodunk, nekünk fontosabbak a saját teológiai és hazafias alapvetéseink:



Keresztállítási missziónkat sok településen nem engedélyezte a politikai vezetés. Igyekeztek tiltott jelképnek nyilvánítani a keresztet, vagy legalábbis közterületi felállítását akadályozni, „mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg ostobaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.” (1Kor 1,23-24)

Bővebben a Folytatódó keresztállítási missziónk a teológia tükrében c. A keresztállítási misszióval már jó néhány éve hazafias küldetést is teljesítünk: a magyar címerben is szereplő, apostoli kettőskereszteket állítjuk fel. A társadalom egyik legfőbb összetartó ereje ugyanis az egészséges nacionalizmus, a hazaszeretet, melyet szintén nem engedhetünk kirekeszteni a közgondolkozásból.Keresztállítási missziónkat sok településen nem engedélyezte a politikai vezetés. Igyekeztek tiltott jelképnek nyilvánítani a keresztet, vagy legalábbis közterületi felállítását akadályozni, „mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg ostobaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.” (1Kor 1,23-24)Bővebben a Folytatódó keresztállítási missziónk a teológia tükrében c. írásomban