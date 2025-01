Anyaország :: 2025. január 3. 16:36 ::

Mi Hazánk: további fél évig hagyja a végrehajtókat szabadon garázdálkodni a kormány

Hiába a végrehajtási törvény módosítása, ha fél évig még szabadon garázdálkodhatnak a végrehajtók. A Mi Hazánk javaslatát hajtja végre a kormány, de arcátlanul későn vezetik be azt. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében közölte még novemberben, hogy több pozitív módosítást is eszközölni fog a jelenlegi embertelen végrehajtási törvényben, köztük a Mi Hazánk által még tavaly januárban benyújtott javaslatot: növelik a munkabérből vagy nyugdíjból történő letiltások esetén mentesített jövedelem összeghatárát. Ezenkívül mentes lesz a végrehajtás alól a családi adókedvezmény is, ez ügyben szintén többször felszólalt a Mi Hazánk a családok védelmében - írja közleményében dr. Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. Alább a folytatás.

Vérlázító azonban az, hogy hiába jelentették be novemberben ezeket a módosításokat, és hiába fogadta el a parlament decemberben, a törvény nem lép hatályba csak július elsejével. A kormány megint bebizonyította, hogy nem az emberek, családok oldalán áll, hanem a népnyúzók oldalán, hiszen fél évnyi egérutat adott ezzel a végrehajtóknak, követeléskezelő hiénáknak. Ennyi idő alatt pedig egyértelmű, hogy ki fogják használni, hogy minél hamarabb nagyobb bevételhez juthassanak.

A Mi Hazánk Mozgalom elfogadhatatlannak tartja, hogy csak július elsejétől lesznek hatályosak az új végrehajtási törvény szakaszai! Arról már nem is beszélve, hogy a most elfogadott összegek már egy éve sem lettek volna elegendőek nemhogy manapság! A Mi Hazánk éppen ezért írásbeli kérdéssel fordul az Igazságügyi Minisztériumhoz, hogy valójában mi is indokolhatja ezt a fél éves várakozást? Azonnali lépéseket, emberséges és igazságos végrehajtást követelünk! Annak érdekében pedig, hogy jobban megemeljék a letiltástól mentes részt, újabb törvénymódosító javaslatot fogunk benyújtani.