Tesztelik a gyomrunkat: Szájer után a buzipornós "atyát" is újra mutogatják a köztévében

Vasárnap délelőtt újra látható volt a Duna tévében a Csendhez szokott szív – Úton Eperjes Károllyal című sorozat azon epizódja, amelyben a színész papokkal és szerzetesekkel beszélgetett. A 28. perc táján kezdődő részben a beszélgetőtárs Bese Gergő atya, a politizáló fideszes pap volt.

Besét zajos botrány közepette a nyáron függesztették fel a papi szolgálat alól az eltitkolt buzipornós ügyei miatt.

A botrány kirobbanása után úgy tűnt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz gyorsan elhatárolódott a pártpropagandista paptól. Az eset akár azt is jelezheti, hogy rehabilitációs pályára állították a bukott, de párthű papot, hiszen nemrég Szájer József rehabilitálása is megtörtént, pedig róla is azt mondta Orbán, hogy a brüsszeli buzipartis ügye nem fér bele a Fidesz politikai közösségének értékrendjébe.

Eperjes arról beszélt a műsorban, hogy többen vannak, akik a Gonosz aknamunkája miatt elcsábultak, mint akik nem.

(24 nyomán)