Anyaország :: 2025. január 13. 15:55 ::

A közösségi média szabályozásának módosítását kezdeményezi a Mi Hazánk

A közösségi média szabályozásának módosítását kezdeményezi a Mi Hazánk Mozgalom - jelentette be hétfői budapesti sajtótájékoztatóján Toroczkai László pártelnök, frakcióvezető.

Közlése szerint azt szeretnék elérni, hogy a politikusokat mindenki mással egyenlő megnyilvánulási jogok illessenek meg, valamint, hogy "Magyarországon a nép által megválasztott képviselőt nem törölhet, nem tilthat, és újságírókat nem szankcionálhat semmilyen közösségi médiafelület".

A politikus annak a véleményének adott hangot, hogy a jelenlegi gyakorlat a népfelség elvének felülírásáról szól, hiszen egy oligarcha megteheti, hogy a megválasztott képviselőt "száműzi a virtuális valóságból", vagy azt, hogy elemzőket, újságírókat szankcionál.

A Mi Hazánk politikusa "egészen elképesztő és a világon is páratlanul antidemokratikus" gyakorlatnak nevezte, hogy a Facebookot és az Instagramot is üzemeltető Meta nemcsak őt tiltja ki rendszeresen oldalairól, de olyanokat is, akik leírják az ő nevét.

Ez azt jelenti, hogy egy nemzetközi, globális nagyvállalat befolyásolhatja a választásokat - jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy a bukaresti alkotmánybíróság nemrégiben azért semmisítette meg a román elnökválasztás eredményét, mert úgy látta, hogy egy másik közösségi platform, a TikTok algoritmusa kedvezett az egyik indulónak.

Toroczkai László közölte: ha nem változik a helyzet, a jövő évi országgyűlési választás eredményét "minden létező fórumon" meg fogják támadni.

(MTI)