2025. január 13.

A Covid alatt megszokott módon teszi "választhatóvá" a kormány a DÁP-ot

Mint arról bizonyára sokan hallottunk, sőt, most már tapasztalhatjuk is, mivel jár, hogy a megszüntették az ügyfélkapus rendszert, s választhatunk, hogy vagy az Ügyfélkapu+-ra regisztrálunk, vagy a Digitális Állampolgárság Programba (DÁP). A kormány azt mondja, ez utóbbi önkéntes. Valóban?

Nem úgy tűnik. De mi is az a DÁP? Egy olyan program, amely lényegében egy újabb lépés a teljes digitális megfigyelés felé. Nem állítható, hogy elszigetelt lenne, csak éppen a magát nemzetinek, szuverenistának nevező kormánytól furcsa (kéretik érteni az iróniát), hogy egy olyan folyamatnak ágyaz meg, melynek kiagyalója például Klaus Schwab, Mark Zuckerberg vagy Bill Gates. Milyen érdekes, pont ezek a körök, akik dolgoznak az "Great Reset-en", éppen szeretnék felszámolni a készpénzhasznlatot is, s látjuk, ebben a kormány is partner, vagy legalábbis nem tesz semmi érdemit annak megvédéséért.

Ez a fajta rendszer egyébként már létezik a világban, mégpedig Kínában. A Covid-diktatúra alatt is láthattuk, milyen intézkedések voltak nem csak Kínában, máshol is. Azt már csak halkan jegyezzük meg, hogy a DÁP alkalmazás Rogán Antalhoz köthető, így azért nem kell "konteósnak" lenni ahhoz, hogy összerakjuk a mozaikokat, hogyan viszonyul a DÁP erőltetése a magyar emberek szabadságjogaihoz.

Mindenesetre az állítás az, hogy ez az egész önkéntes. De emlékszünk még az úgynevezett "nem kötelező", tehát "önkéntes" Covid-oltásokra? A kormány ugyan valóban nem tette kötelezővé, csak ellehetetlenítette azokat, akik nem akarták magukat beoltatni, és felhatalmazta a munkáltatókat is arra, hogy nyugodtan rúgják ki azokat, akik úgy döntenek, nem kérik az oltást.

De például a tanárokra és a közalkalmazottakra már akkor is igaz volt, hogy deklaráltan kötelező. Meglepődik valaki, azt írom, hogy a DÁP esetében is ez a helyzet? Aligha.

Egyre-másra kapom az információkat arról, hogy gyakorlatilag megmondták nekik, hogy nincs alternatívája számukra a DÁP-nak. Tehát az Ügyfélkapu+ sem. Úgy tűnik tehát, hogy a "szuverenista" kormány megint inkább a globalisták érdekeinek megfelelően cselekszik.

Lantos János - Kuruc.info