Ami Szijjártó szerint jó hír Hatvannak, az a polgármester számára elfogadhatatlan

Váratlanul érte a hatvani polgármestert Szijjártó Péter hétfői bejelentése – derül ki Horváth Richárd bejegyzéséből.

A városvezető arról ír, hogy

Szijjártó Péter hétfőn jelentette be, hogy a kínai Xinzhi autóipari vállalat Hatvanba települ. Ez a hír minket is váratlanul ért, mivel Hatvannal senki sem egyeztetett erről. Egy ilyen beruházást csak akkor tudunk támogatni, ha az a hatvaniak közössége számára hasznos és előremutató. Azonnal elkezdtük az információk gyűjtését, amiket eddig kizárólag a HIPA-Nemzeti Befektetési Ügynökségtől kaptunk.

Szijjártó közlése szerint csaknem kilencszáz új munkahelyet teremt a Xinzhi kínai autóipari vállalat mintegy ötvenmilliárd forint értékű beruházása Hatvanban.

A minisztérium MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető bejelentette, hogy az elektromos motorok egyik legfontosabb alapegységének gyártása terén piacvezető Xinzhi úgy döntött, hogy hazánkban építi fel a következő üzemét. Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy a kínai cég a gyártás mellett komoly kutatás-fejlesztési tevékenységbe is kezd Magyarországon, ezért harminc magasan képzett mérnököt is felvesznek.

– Jó hír tehát Hatvannak, jó hír Hatvan környékének, jó hír Magyarországnak és a magyar gazdaságnak. Az esztendő jól kezdődik, 2025 sikeres éve lesz a magyar gazdaságnak – összegzett.

Horváth Richárd viszont a bejegyzése alapján nem tűnik teljesen elégedettnek. Az ügyben további egyeztetéseket kezdeményeznek a gyár képviselőivel és kormányzati szereplőkkel egyaránt, mert számunkra „elfogadhatatlan, hogy Hatvant kihagyják egy a városunkban megvalósuló, a jövőnket befolyásoló döntésből, beruházásból”.

