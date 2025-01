Anyaország :: 2025. január 16. 09:36 ::

Gulyás Gergely szerint a bolond volt barátja nemcsak a 2026-os győzelem garanciája, de még a 2030-as siker is benne van

Orbán Viktor nyaralásáról, Rogán Antal kitiltásáról és Magyar Péterről is kérdezte az atv Gulyás Gergelyt.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint "a választópolgároknak akkor is van egészséges ítélőképessége, ha az ellenzék elveszítette azt. Még akik nem a kormánypártokat támogatják, azok is teljesen természetesnek tartják, hogy a miniszterelnök is kiveszi a szabadságát".

Azt pedig magánügynek tartja, hogy a miniszterelnök hol tölti a nyaralását. Arra a kérdésre, hogy Orbán Indiából miért nem reagált Rogán kitiltására, Gulyás úgy reagált, hogy "a miniszterelnök mindig napi rendszerességgel beszél szabadsága alatt is a miniszterekkel, most is így van ez", illetve, hogy "a kormányzati megszólalásokkal – aligha meglepő módon – a miniszterelnök egyetért."

Gulyás szerint David Pressman gyűlöli Magyarországot, "Rogán Antal kitiltása pedig egy olyan rövid ideig tartó intézkedés lesz, amely kiváló szimbóluma marad a most távozó demokrata adminisztráció kisstílű magyargyűlöletének. Kárt, hála Istennek, most már nem tudnak tovább okozni".

A miniszter kijelentette, hogy előrehozott választás és kormányátalakítás sem lesz 2026-ig. Gulyás szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök "kiemelkedően látja el a feladatát", és "természetesen kitölti a mandátumát". A miniszter továbbra is úgy gondolja, hogy annál jobban nem járhattak, mint hogy "az ellenzék legmélyebb morális válságában van másfél évvel a választások előtt, a legerősebb párt vezetője pedig bolond".

Később még tovább ment:

az én véleményem, hogy a Tisza nemcsak a ’26-os győzelmünk garanciája, de még a ’30-as Fidesz-siker is benne van.

Úgy látja, "azoknál a közvélemény-kutatóknál, akik valóban mérnek, és nem pedig politikai igényeknek és megbízatásnak akarnak megfelelni, elég tetemes a Fidesz előnye". Gulyás az interjú során árulónak és többször is bolondnak nevezte Magyart. Arra, hogy 20 évig barátok voltak, így reagált:

bolondokkal lehet barátkozni, árulókkal hiba.

Kizártnak tartja, hogy valaha még beszél Magyar Péterrel. Gulyás az interjú során arról is beszélt, hogy biztosan lesz "belátható időn belül" Trump-Orbán találkozó.

(atv - 24 nyomán)