Anyaország :: 2025. január 16. 18:32 ::

Ötvenezer forint lesz a műszaki vizsga februártól

Közel 50 ezer forint lesz egy átlagos személyautó vizsgáztatása február 1-től, a teherautók esetén pedig még drasztikusabb az áremelkedés. A műszaki vizsga hatósági díjait érintő, 60 százalék körüli emelkedés brutálisan hangzik, de lassan 20 éve nem változtattak rajta. Leposa Zsolt, a hazai műszaki vizsgáztatás egyik legismertebb alakja szerint szükséges lépés volt ez, aminek a léptéke sokkal fájóbb, mint a ténye, írja a Totalcar.



Fotó: Veres Autó

50 ezer egy sima műszaki, 150 ezret kell fizetni a nagyobb teherautókra

16 290 forintról emelkedett 26 700 forintra az M1 kategóriájú, normál személyautók időszakos műszaki vizsgálatának alapdíja, ez viszont az autósoknak sokkal drasztikusabb emelkedést jelent vizsgáztatáskor.

A műszaki vizsgaállomások üzemeltetési költségei egyre magasabbak, így a piaci alapon működő, magán vizsgaállomások szolgáltatási díja is hasonló mértékben emelkedik, a jó ideje megszokott 25-30 ezer forint helyett hirtelen 50 ezer forint körüli összeggel kell majd számolni, és ebben természetesen nincs benne az LPG-s autók gázbiztonsági ellenőrzése, az összkerékhajtású autók vizsgálata és a kisteherautós felár sem, ezekben az esetekben akár a 60-70 ezer forintos végösszeg sem lehetetlen.

Az áremelkedés még drasztikusabb a nagyobb teherautók esetén: a nyerges vontatók 41 400 forintos alapdíja mellé jön a pótkocsi 23 900 forintos, illetve a menetíró 10 100 forintos alapdíja, minden egyéb költséggel együtt közel 150 ezer forint lehet az évente esedékes költség kizárólag a műszaki vizsgáztatásra, ezt a fuvarozók be fogják építeni áraikba, ami további általános drágulásokhoz vezet.

2005 óta nem emeltek hatósági árat, most bepótolták

Leposa Zsolt elmondta, hogy az autósok az utóbbi években csak úgy találkozhattak emelkedő árakkal a műszaki vizsgán, ha az adott állomás emelte a szolgáltatási díjtételeit, amire az emelkedő járulékok és a dráguló rezsi miatt rá is voltak kényszerülve. A probléma nem az emelkedő hatósági árban, és nem is kizárólag annak gyors ütemében keresendő, a rendszer színvonalával vannak olyan gondok, amelyek túl sok kihívás elé állítják a vizsgaállomásokat, erről az Égéstér korábbi adásában már volt szó , és a helyzet sajnos bő fél év elteltével sem javult.

Sajnos továbbra is sokan halogatják autójuk szervizeltetését a vizsgáig, és éves távlatból most találkoznak először a rendületlenül emelkedő alkatrész- és szervizköltségekkel, ami néhány kopó-fogyó alkatrész cseréje, és egy általános karbantartás szintjén is százezres nagyságrendű tétel, és akár duplája is lehet a két évvel ezelőtt aktuálisnak. Sajnos az átlagosan 16 éves magyar autópark ismeretében biztos, hogy sok autó komolyabb, nem ritkán a piaci értékét meghaladó javításokra szorul, idős autók minden komolyabb előjel nélkül is lehetnek gazdasági totálkárosak.

Drágul az eredetiségvizsgálat, a rendszámtábla és a regisztrációs adó is

A korábbi 17-20 ezer forint helyett 23-27 ezer forintra emelkedik az autóvásárláskor kötelező eredetiségvizsgálat február 1-től, ez továbbra is rögzített, hatósági díj marad, ami nem térhet el állomásonként, mindenhol egységes.

Külföldről autót importálni is drágább lesz hamarosan, a regisztrációs adó március 1-jén emelkedik, ennek részleteit csak februárban közli a NAV, az adó mértékét pedig ezek után nem hajtásmódtól, hanem teljesítménytől teszik függővé.

Egy pár rendszámtábla legyártása a korábbi 8500 forint helyett 11 475 forint lesz, az egyénileg kiválasztott rendszámok esetén pedig jóval erősebb az emelés, a 2+2+3 formátumú változat 112 450 forint helyett 151 810 forint lesz, a teljesen egyedileg előállított rendszámtábla (3+4, 4+3, 5+2, 6+1) esetén pedig 435 ezer helyett 587 ezer – a mindennapi élet szempontjából ez természetesen kevésbé fáj, de ha valaki régóta kacérkodik az egyedi rendszám gondolatával, érdemes a következő hetekben lépnie.

Januárban még a régi áron lehet vizsgáztatni