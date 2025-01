Anyaország, Extra :: 2025. január 20. 18:47 ::

Valaki Orbánviktornak akarta elnevezni a gyermekét - nem engedélyezték

2024-ben sem unatkoztak a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont szakemberei, hiszen összesen 551 névkérelemről kellett dönteniük – ezekből 229 volt férfi, 322 pedig női név.

Dr. Raátz Judit tudományos főmunkatárs a 24.hu megkeresésére közölte: a babájukat váró szülők mellett egyre gyakrabban nyújtanak be névkérelmet olyanok is, akik maguknak szeretnének újonnan bejegyezhető keresztnevet. Tavaly 27 esetben a nagyobb gyermekének, 70 alkalommal pedig saját magának próbált engedélyt kicsikarni a kérelmező.

A többség azonban nem járt sikerrel.

Az 551 név alig több mint 10 százaléka ment át a jogszabályok szerint kialakított szűrőn, 66 új név vált bejegyezhetővé. Ebből 41 női, 25 pedig férfi név, ezek közül az idén már szabadon lehet is válogatni.

Az alacsony bejegyzési arány oka részben továbbra is az, hogy a vonatkozó jogszabály szerint új nevet kizárólag a magyar helyesírás szabályai lehet elfogadni, s a kérelmek többsége még mindig idegen helyesírással írt névre vonatkozott. A kérelmezők nem könnyen adják fel: többször is előfordul, hogy a kutatóközpont nem engedélyez egy nevet bejegyzésre, ám fél év múlva ugyanazok újból kérik ugyanazt a formát.

– Valahogy nem elég világos, hogy ezt egy jogszabály írja elő. Ilyen például a Carlos, a Mattihas, az Entony, az Antony, a Conor, a Connor, a Sophia, a Maya és az Aysa. De megjelent többször a Kéthy és Kéty alak, illetve a Hercegh, a Judith, az Emily és a Pierre is – sorolja Raátz Judit.

De akad ellenpélda is. A Lackó név nem először került eléjük, és bár korábban nem javasolták bejegyzésre, egy család ezúttal olyan jó és hiteles érveket írt, amivel tavaly végre sikerült meggyőznie a bizottságot. Az indokok közé tartozott, hogy a név korábban létezett önállóan is, hiszen családnévvé is vált. Miután a bizottság jóváhagyta a nevet, meg is született Magyarország első – hivatalosan is – Lackója.

Hime, Meszut és Milász már lehet a gyerek

Az intézet tudományos főmunkatársa elmondta, a 2024-es év új divatot is hozott a névkérelmezésben. Miközben gyakorlatilag eltűntek a skandináv nevek, megszaporodtak a héber és görög eredetűek, gyakoribbá váltak a török, perzsa és szanszkrit eredetű nevekre vonatkozó igények, és a férfiak esetében egyre több szláv név bejegyzését is kérték.

Feltörekvőben vannak a japán nevek is, amit a legtöbben azzal indokolnak, hogy vonzódnak a japán kultúra iránt.

Ezekben az esetekben sokszor pontosan nyomon követhető az is, hogy egy mangafigura a névadó. Ilyen volt tavaly az Aizen, a Beach című anime és manga egyik fő figurája után, ő a főgonosz, a Dovahkiin férfinév, mely a Dragon Ball felnőtt animációs fantasy egyik szereplőjének a neve, illetve a Goten, szintén ugyanennek a sorozatnak a szereplője. Ezek közül egyik sem ment át.

A külföldi eredetű és bejegyezhető vált nevek közül is hozott több példát a szakértő:

japán nevek – női: Hime „hercegnő”, férfi: Hirotó, Hideki;

török, perzsa nevek – női: Nármin, Öjkü, férfi: Musztafa, Arszalan, Meszut;

szanszkrit nevek – női: Számtitá, Ánándá, férfi: Sankar;

héber nevek – női: Nira, férfi: Eldád;

szláv nevek – férfi: Jován, Milász, Miroszláv.

A Magyarországon élő vendégmunkások egyébként nincsenek hatással a névkérelmezésre, hiszen a külföldiekre nem vonatkoznak ezek a szabályok.

Raátz Judit kiemelte: a már meglévő nevek egyes alakváltozatait is szívesen részesítik előnyben a kérelmezők. Ilyen a női Rena (a Veréna, Renáta nevekből), a Flória (a Flóra névből), a férfiak esetében pedig a Don (Donáldból) és a Maximilen (a Maximiliánból).

Továbbra is közkedveltek voltak a női kettős keresztnevek is. Itt az alapelv kimondja: az ilyen típusú nevek bejegyzését csak akkor javasolják, ha a kért alak elterjedt a mai nemzetközi névanyagban, illetve a hangzása és az írásmódja alapján beleillik a magyar névanyagba (például Elizabella, Hannaléna, Miabella). Az olyan összetett női neveket, amelyek egyik tagja magyar névalkotás eredménye, abban az esetben javasolják bejegyzésre, ha az egyik tagja az Anna vagy Hanna, illetve, ha bizonyítható a névalak korábbi megléte a magyar névrendszerben.

Mindezek alapján nem kapott bejegyzési javaslatot a Millaróza, a Millalina, a Larabella és a Zoélina sem, viszont 2024-től adható keresztnévként a Szilvianna, a Hannarózsa, az Adaléna, az Annabella és a Maribel is.

A legkirívóbb kérelmek

Természetesen kijutott bőven az extrém kérelmekből is. A tavalyi Szentistván után idén valaki az Orbánviktor keresztnevet szerette volna bejegyeztetni – persze sikertelenül.

Szerepelt a beadott kérelmek között az Egyedina, az Egyedke, a Pankalin és a Kelet név is, amiket kivétel nélkül visszadobtak.

Nem javasolták a bejegyeztetésre az alábbi neveket sem:

Imoen: női név, kitalált név, egy online játék szereplője.

Adolin: férfi név, Brandon Sanderson több kötetes népszerű regénysorozatának kitalált szereplője.

Niméria: női név, egy farkas neve George R. R. Martin amerikai író fantasy regénysorozatában és annak televíziós adaptációjában, a Trónok harcában.

Zafrina: női név, kitalált, irodalmi névalkotás, amely Stephenie Meyer Alkonyat (Twilight) fantasy regény szereplőjének a neve.

Mirdon és Leána: férfi illetve női név, kitalált fantasy szerepjáték alakjai.

Kion: férfi név, az Oroszlánkirály című film egyik alakja.

Talán sosem derül ki, hogy viccből vagy sem, de akadt olyan is, aki a ragtapasz után a Leukoplastina női névvel próbálkozott. Egy kérelmező pedig a Tobos nevet ajánlotta bejegyzésre, mert ő gyűjti a tobozokat.

Jelenleg 4661 név anyakönyvezhető, ebből 2663 a női és 1998 a férfi. Raátz Judit ugyan az előző évben abban reménykedett, hogy csökkenhet a névkérelmek száma, még mindig töretlen a szülők névújító kedve.

– Azt nem tudjuk, hogy hol és mikor fog megállni. Mivel ingyenes a kérelmezés, és a kérelem beadásának módja nagyon egyszerű, így gyakorlatilag bárki kipróbálhatja, hogy az általa kitalált név vajon zöld utat kap-e – fogalmazott, hozzátéve: a névkérelmezés folyamata 30 nap, de rövidebb idő alatt megtörténik a szakmai vélemény elkészítése, gyakran egy–két héten belül. Ha sürgős az eset, akkor akár egy–két nap alatt elkészítik.