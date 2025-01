Anyaország :: 2025. január 23. 23:09 ::

Folytatódik a honvédelmi sikerpropaganda

Bebizonyosodott, hogy a tartalékos szolgálat népszerűsítése az egyik legjobb kampányeszköz a katonai hivatás népszerűsítésére, hiszen az új tartalékosok közül több százan átszereltek szerződésesnek vagy hivatásosnak – mondta a honvédelmi miniszter csütörtöki évértékelőjén a tárca MTI-nek küldött közleménye szerint.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium vezetői előtt a tavalyi évet értékelve és a 2025-ös feladatokat ismertetve a Bálna Honvédelmi Központban az eredmények közül kiemelte a sikeres toborzást és azt, hogy új jogszabályi környezet is segíti a honvédség könnyebb, rugalmasabb működését, reagálóképességének növelését.

A honvédelmi nevelésről szólva a miniszter közölte, hogy már 161 középiskola csatlakozott a honvéd kadét programhoz, és országosan 141 iskolában 15 ezer diáknak oktatják a honvédelem tantárgyat.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta a katonai infrastruktúra fejlesztésének fontosságát, az új eszközökkel kapcsolatban pedig megemlítette, hogy megérkeztek a megrendelt PzH 2000-es önjáró tüzérségi lövegek és a Carl Gustaf páncéltörők, a NASAMS légvédelmi rendszerek, valamint az ELTA radarok.

"A legújabb modern eszközöket használni is tudni kell, ezt is megtanulták, ebben is kiválóan teljesítenek katonáink, kidolgozták az új eljárásrendeket" - számolt be róla a tárcavezető.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kitért arra is, hogy egy évig magyar parancsnok, Sticz László vezérőrnagy vezette az EU bosznia-hercegovinai békefenntartó misszióját, az EUFOR Altheát, amely - mint fogalmazott - "nemzetközi szerepvállalásunk zászlóshajója volt".

A párizsi olimpiáról szólva a honvédelmi miniszter felidézte, hogy a Magyar Honvédség 23 katonája is kiváló teljesítményt nyújtott.

"Napjainkra több mint harminc sportág kiemelkedően sikeres képviselője tagja a haderő két sportszázadának, napirenden van a harmadik század megszervezése" - tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.