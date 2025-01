Anyaország, Migránsbűnözés :: 2025. január 24. 10:18 ::

Drogos szír látta látta el "zöld pázsittal" és "hússal" a függő művészeket

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt 4 személlyel szemben, akik Budapesten hoztak forgalomba drogot nagy tételben. Az ügyészség fegyházbüntetést indítványozott - írja honlapján az ügyészség.

A vádirat lényege szerint egy szír férfi és élettársa maguk is fogyasztottak kábítószert, illetőleg 2022 tavaszától 2023. februári rendőri elfogásukig marihuánával, extasyval és kokainnal kereskedtek, jelentős mennyiségben. Két további férfi az élettársakon keresztül kapcsolódott be a drogüzletbe. Egyikük - aki a munkája révén több alkalmi kábítószerfogyasztó művészt ismert - megtudta, hogy a szír férfi hozzá hasonlóan szintén fogyaszt kábítószereket, emellett azzal kereskedik is. A magyar férfi megállapodott a szírrel, hogy a továbbiakban rendszeresen vásárol tőle kábítószert magának, illetve a művészbarátainak, és ezután együtt fognak kereskedni a droggal. A negyedik vádlott az ő ismerőse, aki taxisofőrként dolgozott és időnként részt vett a kábítószer vevőkhöz történő szállításában.

A kereskedés során a kommunikácójukban a terheltek a kábítószert különböző fantázianeveken jelölték meg, pl.: hús, pálinka, zöld pázsit.

A Fővárosi Főügyészség az élettársak ellen jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelme, a másik két vádlott ellen bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. A főügyészség mind a négy vádlott fegyházbüntetésre ítélését indítványozta, míg a szír férfival és élettársával szemben pénzbüntetés kiszabását is. A főügyészség a szír vádlottal szemben a tőle lefoglalt közel 2000 EUR és közel 1,4 millió forint vagyonelkobzására is indítványt tett.

A szír férfi korábban letartóztatásban volt, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll.