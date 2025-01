Anyaország :: 2025. január 25. 18:20 ::

Toroczkai László: földindulásszerű változások zajlanak a világban

Szombaton tartotta szokásos évértékelőjét a Mi Hazánk Mozgalom. Alább olvasható Toroczkai László pártelnök beszédének összefoglalója, amely a Magyar Jelenen jelent meg.

A Mi Hazánk elnöke azzal a kijelentéssel kezdte, hogy földindulásszerű változások zajlanak a világban, melyeket valóban emberek hajtanak. Elsősorban az északi civilizáció változik. Szerinte rádöbbentek az emberek, hogy közelít a vég, túlélésért folytatott küzdelem az, amit vívunk. Ezekre a változásokra a politika mindenhol reagál. Toroczkai szerint Donald Trump győzelme is ilyen változásoknak tudható be. Szerinte az események tétje az, hogy ki tudják-e siklatni a változásokat.

Nyugaton a Woke-ból, keleten az egypólusú világrendből lett elege az embereknek. Mindennek a közepén pedig itt van a magyarság – mondta.

Kifejtette, hogy Magyarország szintén hatalmas átalakuláson megy keresztül, hiszen néhány hónap alatt teljesen megváltozott a politikai környezet. Számos hosszú történelmű, sokáig élősködő párt teljesen összeomlott. Mindössze három párt maradt talpon, 2026-ben csak ők fogják tudni meghatározni Magyarország útját az átalakuló világban, és ez hatalmas felelősség.



Fotók: Magyar Jelen

„Ez a három párt az erkölcsi romhalmaz Fidesz, a most megalakult Tisza Párt, illetve a Mi Hazánk” – jelentette ki.

Szavazóihoz, a párt aktivistáihoz szólva mond köszönetet a kitartásukért, munkájukért, hűségükért, akik a nehéz időkben is velük maradtak.

A multikat támogatja a Fidesz

Visszatekintésként elmondta, kiknek hozta el a reneszánszát az elmúlt 15 év kormányzása: Orbán is elismeri, hogy a zsidóság ma Magyarországon reneszánszát éli. A cigányság lélekszáma az elmúlt 30 évben szintén duplájára nőtt, ez is egyfajta reneszánsz. Felidézte, hogy néhány napja Orbán Viktor cigánymuzsikusokkal köszöntötte a magyar kultúra napját.

Az elmúlt 15 esztendő során a Fidesz 3-szor annyival támogatta a multikat, mint korábban a balliberális kormányok, számszerűen 51,8 milliárd, 18,6 milliárd.

Emlékeztetett, hogy 2020-tól még ezt is felpörgette a kormány, hiszen azóta még több támogatást kapnak a globalisták, az addigiaknál is kevésbé átláthatóan. „Az akkumulátorgyár-koncepció alapja a vendégmunkások importja, és ebből a magyarságnak semmi haszna, de nem csak ebbe ölte az ország pénzét, hiszen magyarok is gazdagodtak” – fejtette ki.

Sosem látott ütemben fogy a magyarság

A magyarság lélekszáma sosem látott ütemben fogyatkozik. A magyar meddő párok száma az elmúlt 10 évben megháromszorozódott, és rajtunk kívül ezen senki nem beszél, lassan félmillió párról beszélünk. De már megszületésük után sem figyelnek a gyermekekre, ékes példája ennek a magyar gyermekvédelem, Novák Katalin botrányától kezdve Till Tamás ügyéig.

„Nem csak a kormány, de Magyar Péter is alkalmatlan a gyermekvédelem égető problémáinak megoldására” – jelentette ki.

Felhívta a figyelmet, hogy perverz hálózatok működnek hazánkban, akik kiskorúakra, fiatalokra vadásznak. Ellenük csak a Mi Hazánk folytat ádáz küzdelmet. Természetesen a jelenlévő Füssy Angélát is kiemelte, aki többek között Varnus Xavér beteges ügyeire is felhívta a figyelmet, majd Dúró Dórával együtt kőkeményen kiálltak ellene. „A jóistennek nem az a dolga, hogy mindig megbocsásson, hanem az is, hogy az ilyen bűnösöket elkapjuk” – vélte. Hozzátette, ilyen események közepette szavazta le a Fidesz a pedofilok kémiai kasztrációját, miközben Amerikában a sebészeti úton történő kasztrációt is engedélyezték.

Trianon folytatódik

„Azonban mi a külhoni testvéreinkről sem felejtkeztünk meg, a többi párttal ellentétben” – mondta. Egy szót nem ejt a magyar kormány Kárpátaljáról, holott egy érvényes referendum áll a rendelkezésünkre, de a felvidéki magyarok diszkriminációjáról sem beszél Orbán. Robert Fico ellenben legnagyobb szövetségese lett.

„Trianon folytatódik, hiszen a határmenti települések fokozatosan elszlovákosodnak, elrománosodnak” – fejtette ki.

Úgy véli ennek az az oka, hogy retorikája ellenére a Fidesz a magyar falvakat, a magyar vidéket magukra hagyta.

A Mi Hazánk küzd a digitális állampolgárság ellen

A digitális állampolgárság veszélyeivel kapcsolatban először egy személyes, mai példát vett elő, mivel ma az ételrendelő alkalmazása csődöt mondott – ugyanez szerinte megtörténhet az adatainkat kezelő eszközökkel is.

Rogán Antal vagy Dávid Dóra kezében mennyire lenne biztonságban az összes adatunk? –teszi fel a költői kérdést. „Ezért is küzdünk minden erővel a digitális állampolgárság ellen” – jelentette ki.

Az ukrán terroristák is a bankkártyás fizetéseinek köszönhetően követték le őt, tehát ez óriási veszélyt jelent Toroczkai szerint. Beszélt arról is, hogy a végrehajtó maffia csalási lehetőségeinek tárháza is kibővül.

A Fidesz ígérgetések ellenére nem támogatta a készpénzhasználatot, szerinte ez is bizonyítja valós hovatartozásukat.

A nemzethalálhoz közelítünk, hiszen magyarok százezreit veszítjük el kivándorlásnak következtében, eközben cserébe tömegesen érkeznek a vendégmunkások hazánkba. „Ez ellen is csak a Mi Hazánk küzd, Lantos Jánossal az élen” – emeli ki Toroczkai.

A Tisza Párt úgy tűnik, össze akarja zavarni a magyarokat, META-jogtanácsossal, Wass Albert-idézettel, hogy végül minél több szavazatot tudjanak bezsebelni. „El lehet játszani az ősmagyart, de aki az EPP-vel összeállt, az Magyaroszág ellensége, a mi ellenségünk” – mondja a Tiszáról.

A Virradat lesz az új aranykor programja

A Mi Hazánknak egyedülálló módon már 2022-ben volt alapos programja, Virradat néven, melyet azóta fejlesztenek. „Az új aranykor programja” – nevezte meg pártja következő választási programját Toroczkai. Donald Trump hasonló nevű programot kezd most el megvalósítani, így majdnem utólag átnevezte, de végül a név megtartása mellett döntött. Úgy véli, nem kell nekünk senkihez igazodni, Donald Trump hozza el Amerika új aranykorát, mi Magyarország új aranykorát, európai szövetségeseinkkel pedig Európa új aranykorát.

Ehhez szinte tökéletes közbiztonságra van szükség, melyhez csupán politikai akarat szükséges, mindenki, aki mást állít hazudik. „A bűnöző elveszíti személyiségi jogait akkor, mikor a tisztességes magyarra támadt” – jelentette ki. A bűnözőkben a rendőrség láttára csak a tisztelet és a félelem jelenhet meg, nem a TASZ és társai. A halálbüntetés kérdéséhez is csak a Mi Hazánk mert hozzányúlni, a Mi Hazánk megkérdezné erről a magyarokat, de jelenleg nem is lehet beszélni a témáról. „Ennek oka az, hogy nemzetközi szerződések kötnek minket és az EU Alapjogi Chartája” – emlékeztetett.

Németország kilépésével az EU-nak vége

„Az AfD előbb-utóbb meg fogja nyerni a választásokat, nem véletlenül akarják őket betiltani” – jelentette ki. Úgy véli ugyanakkor, hogy, nem merik majd megtenni ezt így, hogy Elon Musk is kiállt mellettük. Ha úgy adja a helyzet, szerinte Németországnak ki kell lépnie z EU-ból, ami a szövetség végét is jelentené. Ebben az esetben egy új szövetséget kell létrehozni Toroczkai szerint, a rajtunk élősködők nélkül.

Az eddigi dupláját kellene egészségügyre költeni

Az egészségügy témáját is érinti a pártelnök, hiszen minden területe leépülőben van. Kiemelte, hogy legalább az eddigi dupláját kell költenünk erre a területre. A másik kérdés a prevenció, fel kell számolnunk azt, hogy mérgezik a magyarokat. A gyermekoltások témája sem tabu a párt számára, ők inkább ajánlásként látnák szívesebben ezeket.

„Azonnal léptessük ki Magyarországot a WHO-ból” – követelte.

Szerinte óriási hibát követ el a kormány a Covid-időszakról készített videóval, hiszen borzalmasan teljesítettek. „A Mi Hazánk továbbra is követeli, hogy kárpótoljanak mindenkit, akit megkárosítottak a Covid-diktatúra alatt” – mondta. Szerinte a magánegészségügyből próbálnak meggazdagodni, ezért terelik oda a népet. Az egészségturizmus is egy nagy elhalasztott lehetőség volt Toroczkai szerint.

Az innovációra építené a gazdaságot

„A mi programunk a magyar tudásra épül”– jelentette ki. Innováció, találmányok, ez lenne Toroczkai szerint a magyar jövő alapja, ehelyett azonban úgy látja, folyamatosan vándorol ki a hazai szürkeállomány. Ha elegendő tudás lett volna hazánkban, nem kellett volna eladni a makói gázkincset sem, vélekedik. Szerinte szemléletváltásra van szükség, a magyar kkv-t, gazdákat, termelőket kell előtérbe helyezni, nem a külföldi multikat.

„A vidék nélkül nem marad meg a magyarság” – hangsúlyozta.

Úgy véli, az élelmiszeripar fejlesztésével meg lehetne menteni a tanyavilágot, ami akár demográfiai fordulathoz is vezethetne. Dél-Dakota példáját hozza fel, hiszen ott még nincs kihalóban a nép, de nem véletlenül, mert ott farmokon, tanyákon élnek. „A Hazai Vásárokkal már most sikerült itthon tartanunk egy magyar családot” – jelenti be örömmel a Mi Hazánk elnöke. „Apró, de az első sikerek már megérkeztek” – mondta.

Minőségi turizmust kell kialakítani

„Én nagyon szeretem ezt a várost” – mondja Budapestről, amiről úgy vélekedik, hogy a világ legszebb fővárosa. Szégyennek nevezi, hogy hagyták így leépülni a magyar fővárost. Szerinte értékeit nem gyarapították, hanem tönkre tették azt az elmúlt évtizedekben. Minőségi turizmust kell kialakítani, mely magyarok százezreinek adhat munkát. Idén megjelenő programjukban ez is fel lesz vázolva. Nagyon drágán működik az állam, ezen változtatnának például a bürokrácia csökkentésével. Egy forintot sem adnának a globális nagyvállalatoknak.

Toroczkai némileg meglepő módon az uniós pénzekkel is számolna, hiszen mint kijelentette, az nekünk jár, Magyarországnak szerződéses joga van rá.

Így talán a most visszatartott pénzeket is a Mi Hazánk programjára tudjuk majd költeni.

Azonban nem úgy szerezné vissza a pénzeket, mint Magyar Péter, lefeküdve a globalista elit minden akaratának. Toroczkai szerint át kellene venni az EU vezetését. A külföldi befektetéseket sem utasítana el, de „csak olyan befektetők jöhetnének, akik az összes előírást betartják”. Magyar munkással, magyar beszállítókkal a magyar érdekekért kellene dolgozniuk nekik is, vélekedik. Az új Selyemút projekt alapvetően jó ötlet lenne, de Toroczkai szerint a magyar kormány kivitelezésében káros, egyoldalú. Kijelentette, hogy vissza kell szerezni az ellopott nemzeti vagyont, fel kell számolni a korrupciót, és ezekből a pénzekből bőven lenne arra forrás, hogy elhozzuk Magyarország új aranykorát. „Fel a győzelemre!” – zárta beszédét a Mi Hazánk elnöke.