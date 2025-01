A szélsőjobboldali Novák Előd újabb szintet lépett a nők tárgyiasításában: egy „kismama szépségversenyt” hirdetett, amelyre titokban, az érintettek tudta és beleegyezése nélkül is vár fényképeket. Mindezt a konzervatív értékrend nevében hirdeti, pedig ez nem más, mint a nők testének semmibevétele és a beleegyezés totális figyelmen kívül hagyása.

Sok kismamának pont a liberálisok miatt nincs elég önbizalma - íme Novák válasza

A kismama-szépségversenyt helyesen leírni sem tudó Cseh Katalin hazudik, amikor a „beleegyezés nélküli fotók terjesztésével” vádol meg, hiszen a pályázati kiírásom is tartalmazza: díjazás esetén előzetesen egyezteti a zsűri a megjelenést az érintettel. Hozzátartozóról azért nyújthat be fényképet, azaz jelölést titokban (meglepetésként) jellemzően a nő párja (ami még nem jelent közzétételt persze), mert sok várandós nő szerény vagy nincs elég önbizalma, pl. pont az olyan liberális beállítások miatt, mint az ARC-óriásplakátja volt, melyen ilyen szavakkal mutatták be az anyaságot: „Mindig piszkos ruha. Logó cicik. Kihulló haj.”

Ezzel szemben a fényképpályázatom célja a legszebb női hivatás, az anyaság megbecsülése, a várandósság szépségének bemutatása. Bár a kismamafotózás még nem olyan elterjedt, mint amennyire a kismamák megérdemelnék, de most egy nap alatt közel ezer fénykép érkezett kb. kétszáz pályázótól, akik hálásak az anyaságuk elismeréséért.

A most szélsőjobboldalizó Cseh Katalin a valódi szélsőséges, aki korábban nőgyógyászként sem szégyellt egy rádióban az abortuszokon viccelődve röhigcsélni, a botmixer kifejezést találva helyesnek a magzatok szétvágására, miközben az abortusz a vezető halálok, sőt már újszülöttek megölését is törvényesítené az abortuszlobbi.