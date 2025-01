Anyaország, Videók :: 2025. január 31. 09:25 ::

Jövőlátó Orbán megígérte, hogy a következő vétólehetőségnél nem lesznek balekok

Az amerikai hátszél dagasztani fogja a magyar vitorlákat – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban péntek reggel, írja a Magyar Hang. A miniszterelnök a decemberi GDP-adatok alapján arról beszélt, a közvélemény most ismeri meg az adatokat, de a kormány a nyers adatokat is ismeri. Vagyis amikor „arról beszéltem, hogy repülőrajt lesz, nem lutrira mentem vagy lottóztam, hanem ismertem a számokat”. (Nyilván akkor sem „lutrira mentek”, amikor 2024-re 4%-os GDP-növekedést ígértek, de abból legfeljebb már csak 0,6% lehet – a szerk.) Szerinte a decemberi adatokban már benne van az amerikai elnökválasztás eredménye, mert Trump győzelme azt jelenti, hogy a háborús szakasznak biztosan vége lesz.

Szerinte a másik dolog a cinizmus, a közvélemény jelentős része cinikusan reagál, hogy úgy se sikerül, ha egy szereplő kitűz valami célt, „mosolygófejek az interneten, legyintés, kis rákosizás, komcsi nagyotmondás”, aztán mégis lett 1 millió új munkahely. Szerinte ha a cinizmust sikerül áttörni vagy megkerülni, a gazdaság meglendül. A gazdaságot nem a kormány, hanem az emberek működtetik, de a cinizmus lebeszélés, ha lebeszéljük magunkat arról, hogy komoly célokat tűzzünk ki, akkor az nem fog sikerülni. Ezért szerinte most ugyanolyan csatát vív, mint az egymillió magyar munkahelynél, most egymillió forintos havi átlagfizetést akar elérni, „meg fogjuk csinálni”. Szerinte biztató jel, hogy van már négyezer olyan tanár, aki egymillió forint felett keres. Az idei évi gazdasági kilátások kapcsán úgy fogalmazott: nem egyenletesen fog gyorsulni a gazdaság, a komoly tempónövekedés a harmadik és a negyedik negyedév lesz.

Szerinte persze a cinizmus akkor működik, ha van alapja, és persze vannak nehézségek. Például a brüsszeli szankció miatt elveszítettünk 19,5 milliárd eurót három év alatt, nem véletlenül óvatosak az emberek, a háború matt az egész világot bizonytalannak látják.

Később arról is beszélt, hogy dolga megérteni a jövőt. – Én nagy jövőt nem jósolok annak, ami Nyugat-Európában történik. Tehát ha a nagy nyugati államok nem szerzik vissza a függetlenségüket, nem állnak a sarkukba, hanem továbbra is a brüsszeliánus, bürokrata elit osztja az észt Európában és a nagy országok nem fordulnak ezzel szembe, akkor sok jövőt nem jósolhatunk az európai nagy országok gazdaságainak. Vannak a lázadásnak jelei, mert a brüsszeliekkel nem lehet tárgyalni, visszajönnek, mindenféle fondorlatos cseleket vetnek be, tehát ott lázadni kell. Például a németek lázadni kezdtek migráció ügyben – fejtette ki. Azt is mondta, ha bezárva maradunk a nyugati világunkba, nem törünk ki ebből, és a világ más, Európánál gyorsabban fejlődő részeivel nem működünk együtt, akkor pórul járhatunk.

Később arra is kitért, az európaiak béke helyett akarnak szankciót, az amerikaiak békét akarnak, és ennek elérésének egyik eszköze a szankció, ez két különböző kávéház. Mi folyamatosan egyeztetünk a brüsszeliekkel és az amerikaiakkal is, és tudjuk, hogy mi a magyar érdek: a három év alatt elveszített 19,5 milliárd eurót visszaszerezni. Az ukránok viselkedése elvitt bennünket addig a pontig, hogy azt kellett mondanunk, hogy állj, mert nem akarta át engedni az orosz gázt a területén Közép-Európa felé, és ezzel megemeli a gáz árát, az elfogadhatatlan. Ezért kénytelenek voltunk megmondani, hogy ha nem változtatnak ezen, a szankciókat el fogjuk törölni, mert ezt egy ország is meg tudja tenni. – Ha nagyon muszáj, Magyarország tudja azt mondani, hogy na, most akkor mindenki menjen haza, mint a Petőfi-versben, villany lekapcs, mindenki haza, szankcióknak vége, de ez nagyon durva dolog, ezt csak a legvégső esetbe szabad használni – tette hozzá. Ezért kellett garanciákat kiharcolni a magyar energiabiztonságra, a Bizottság megígérte, hogy elintézi, hogy az ukránok újra át fogják engedni az orosz gázt a területükön. – Az ukránok tőlünk függnek, nélkülünk egyetlen napig sem tudnak harcolni. Nélkülünk egy napig nem működik a gazdaságuk, csak a sarkunkra állni, és azt mondani, hogy kedves ukrán barátaink, mindent értünk, de nekünk ez kell – mondta. Muszáj erőteljes hangon beszélni, különben baleknak fognak nézni. Meg is ígérte, hogy nem leszünk balekok, azaz vétózunk, de most már tényleg, ha az EB nem teljesíti az ígéretét...