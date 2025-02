Anyaország :: 2025. február 4. 09:56 ::

Véletlen egybeesések: Toroczkaiék akciói után a kormány is arról beszél, hogy most már a víz megtartása a feladat

A napokban megtartotta első ülését a Vízgazdálkodási Tárcaközi Bizottság. A testület elnöke, V. Németh Zsolt az InfoRádiónak arról számolt be, hogy fontos vízmegtartási beruházásról döntöttek. Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára szerint a magyar vízügy történetében lezárult egy időszak, és el kell indítani egy újat.



Fotó: Németh András Péter

V. Németh Zsolt elmondta, hogy lezárult a védművek mintegy 450 milliárd forintos fejlesztése, ezt követően pedig a felelős vízgazdálkodás, a vízkészletek védelme a legfőbb feladat, ennek jegyében hozták létre a tárcaközi bizottságot. Eddig évszázadokon át a víz leeresztése volt a feladat év elején, most már a megtartása.

Az államtitkár szerint a nyilvánosság jól ismeri a Homokhátság vízpótlásával kapcsolatos nehézségeket, de az ország számos helyén hasonló a helyzet. Például a Nyírségben, ahol indul is egy 22 milliárdos program a helyzet javítására. Debrecenben és környékén pedig egy nagyjából 40 milliárdos program indul a közeljövőben.

V. Németh fontosnak tartja, hogy megvizsgálják, a vízügyi igazgatóságok kezelésében lévő jelenlegi vízkormányzási művek (csatornák, tározók, holtágak) miként vehetnek részt a vízvisszatartásban.

Visszatartják a vizet

„Az ország 118 helyszínén tartunk jelenleg vissza vizet, 42 helyen a víz kivezetése is megtörténik. Mintegy 250 millió köbméter többletvíztározást hajtanak végre a vízügyi igazgatóságok, ez a Velencei-tó nyári vízkészletének mintegy ötszöröse” – foglalta össze az államtitkár.

Hozzáfűzte, hogy időszakosan még a nagy vízfolyásokból is lehet kiemelni vizet, de főként a helyben tartására koncentrálnak. Ehhez azonban néhány dologra figyelni kell, és tennivalók is vannak még.

Példaként említette, hogy a jövőben a téli-tavaszi vizek megfogására bevetett, magas vízszinttel megtartott csatornahálózat növeli a gazdálkodók felelősségét és a kockázatát is. Ezért ennek a jogi feltételeit rendezni kell, ahogy a csatornákhoz kapcsolódó vízjogi engedélyeket is. És mivel a csatornák nem erre készültek, azokat műszakilag át kell alakítani. Ezeknek a folyamatoknak a felgyorsításában is segíthet a tárcaközi bizottság, amelynek idei költségvetésben mintegy 10 milliárd forint áll rendelkezésre rekonstrukciós célú vízügyi fejlesztésekre.

(VG)

