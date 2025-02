Anyaország :: 2025. február 4. 20:52 ::

Úgy tűnik, nem iszlamisták álltak a tömeges iskolai bombafenyegetés mögött

Két konkrét ügyben kért és kapott tájékoztatást a Nemzetbiztonsági Bizottsága a keddi ülésén – közölte Sas Zoltán, a bizottság jobbikos elnöke. Az egyik ügy a január 23-i tömeges iskolai bombafenyegetés volt.

– A szakmai következtetések alapján a cél a zavarkeltés volt, és a mostani adatok alapján az iskolákat ért fenyegetések nem köthetők iszlám radikálisokhoz – fogalmazott a nemzetbiztonsági bizottság elnöke.

A másik ügy, amit a politikus említett, hogy a titkosszolgálatok tájékoztatása szerint Ukrajna „lejárató kampányt indított Magyarország és Magyarország miniszterelnöke ellen”.

A tájékoztatás szerint ez a folyamat már korábban is észlelhető volt, a szolgálatok jelezték is. A céljuk az, hogy a külföldi és a magyar média egyes szereplőinek segítségével, esetenként a „fake news” kategóriába tartozó összeállítások jelenjenek meg, és ezekkel rontsák hazánk nemzetközi érdekérvényesítő képességét a nemzetközi színtéren. A bizottsági elnök által idézett közlés szerint a lejártó akcióra „nem kevés pénzt és energiát áldoznak” jelenleg is.

