2025. február 8. 18:46

Szerettek volna részt venni a kitörésről megemlékezésen az antifák, de nagy volt a rendőri készültség

Pár száz antifasiszta tüntető vonult a Széll Kálmán tértől fel a Várba, ahol szélsőjobboldaliak gyűltek össze a Kitörés napja alkalmából, hogy a második világháború budapesti ostroma alatt elesett német katonákra emlékezzenek - írja a liberális 24.hu.



Fotók: Mohos Márton / 24.hu

Óriási volt a rendőri készültség, mivel két évvel ezelőtt főként külföldről érkezett antifa aktivisták több „szélsőjobboldalinak látszó” embert is megvertek a városban, és attól tartottak a hatóságok, hogy újból összecsaphatnak a felek. Több garázda antifasiszta még mindig rács mögött van (súlyos, maradandó sérülés okozásának szándéka, elrrettentés vagyis terror céljából garázdaság ezek szerint... - a szerk.), erre utalt a „Free all antifas” transzparens is, vagyis engedjék ki az összes antifát.

A „szélsőjobboldaliak” a Honvédelmi Minisztérium (volt Hadtörténeti Múzeum) épülete előtt gyülekeztek, sokan korhűnek tűnő katonai egyenruhát, rohamsisakot viseltek.