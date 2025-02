Anyaország :: 2025. február 10. 08:07 ::

A meddő pároknak segítene a Mi Hazánk

Magyarországon tíz év alatt háromszorosára nőtt a termékenységi zavarok aránya: az ügy nemzeti szintű válsággá vált. Férfiakat és nőket egyaránt érint, párok családalapítási álmát teszi tönkre. Genetikai, fertőzéses, pszichológiai okok is lehetnek a háttérben, illetve a nők tömegeit érintő endometriózis felelős minden harmadik esetért. A párok közel 70 százaléka későn kér segítséget, nem tudják, hová fordulhatnak, ami a tájékoztató kampányok elmaradásának következménye, írja közleményében Dúró Dóra országgyűlési képviselő, alább a folytatás.

A meddőségi klinikák rendkívül fontos szerepbe kerültek. Mára a születések 4-5 százaléka már reprodukciós eljárás által valósul meg, évente négyezer gyermek születik így. Mióta államosították a magyarországi meddőségi klinikákat, többszörösére nőttek a várólisták. Ráadásul miközben Magyarországon 16 százalék körül mozog a beavatkozások sikerrátája, Európában átlagosan 34,6 százalék, az Egyesült Államokban 54 százalékban születik kisbaba.

A meddőség egyik fontos oka a szülés időpontjának későbbi életkorra tolódása, amelyre semmilyen válasza nincs a kormánynak. Köztudott, hogy az ivarsejtek az életkor előrehaladtával növekvő arányban válnak nem működővé. Már 35 évesen is 40-45 százalék, 45 évesen pedig már 95 százalék ez az arány. Kiemelten fontosak az életmódbeli tényezők is: a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a mozgás hiánya, az elhízás vagy a drogok használata is növeli a meddőség kockázatát.

A demográfiai katasztrófát is már érdemben befolyásoló jelenséggel az államnak aktívan kell foglalkoznia. Ennek eszközei lehetnek a Mi Hazánk szerint: