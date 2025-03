Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. március 6. 14:12 ::

Az elvtársai helyett ezúttal hazafiak várták a buzeráns antifasisztát a bíróság előtt

Feszült hangulatban kezdődött az antifa támadások tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken, miután kezdés előtt közel egy órával a Betyársereg, valamint a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Légió Hungária tagjai zászlókkal, csendben tüntettek a törvényszék épülete előtt. Két héttel ezelőtt a német vádlottal, Simeon Ravi Truxszal szimpatizáló hallgatóság tartott tüntetést az előkészítő ülés előtt. Csütörtökön a vádlottat, valamint három tanút hallgatott meg a bíróság, írja az Index. /Fényképekkel bővítve./

Csütörtök reggelre a Fővárosi Törvényszék Markó utcai épületének környékét ellepték a rendőrök, a belépés jóval szigorúbb volt a megszokotthoz képest, és négy ellenőrzőponton is át kellett haladnia annak, aki be akart lépni a tárgyalóterembe. A tárgyalás megkezdése előtt Szabó Judit, a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának vezetője és később az eljárást vezető bíró is figyelmeztette a hallgatóságot, hogy a tárgyalást nem zavarhatják meg semmilyen módon – az előkészítő ülésen többször is tapsvihar fogadta a vádlottat –, illetve sapkát, napszemüveget és sálat sem viselhettek a tárgyalóteremben.

A korábbi tárgyalásoktól eltérően most elkülönítették a sajtó képviselőit, valamint a hallgatóságot is, magyarokra és külföldiekre – ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy a tárgyalás megkezdése előtt megjelentek a Betyársereg tagjai a padsorok között. Továbbá leszögezték azt is, hogy senki nem fejezheti ki a véleményét a tárgyalótermen belül, ha valaki mégis így tesz, akkor a bíró kivezetteti a teremből.

Vallomást nem, nyilatkozatot viszont tett

Simeon Truxot, vagy ahogy ő nevezi magát, Maját ismét a büntetés-végrehajtási intézet kommandósai kísérték be a tárgyalóterembe. Széles mosoly ült ki az arcára, amikor a hallgatóság tagjaira nézett, de tapsot most nem kapott, csupán néhány biztató mosolyt. A most már negyedrendű vádlottat onnantól fogják Majának nevezni a bíróságon, ha hivatalosan is megtörténik a névváltoztatása. Simeon korábban hosszan taglalta, mennyire rosszul érintették őt a körülmények, ahol letartóztatásban tartják. Szerinte a hazai bíróságon "sérülhetnek a jogai, mert nem binárisként ő nem is létezik Magyarországon", ezért ennek az eljárásnak Németországban kellett volna megtörténnie.



További fotók: Szollár Zsófi / Index

Még mielőtt Simeon Trux megkezdhette volna a vallomásának megtételét, a Betyársereg tagjai kivonultak a teremből, a hallgatóság tagjai között azonban ott maradt Budaházy György.

Simeon közölte, nem akar vallomást tenni a mai tárgyaláson, valamint a személyi körülményeire sem akar válaszolni, azonban közölte, hogy nyilatkozatot tenne.

– Az elmúlt nyolc hónapban nem volt alkalmam készülni a tárgyalásra – kezdte, azt állítva, hogy a nyomozati anyag német fordítását nem kapta meg. Megemlítette a fogva tartás körülményeit is, ami miatt szerinte sérültek az alapvető jogai, ezért nem is áll módjában részt venni az eljárásban.

Dr. Sós József, az ügyben eljáró bíró ugyanakkor ismertette, hogy az iratok szerint megkapta a nyomozati anyag német fordítását, ám érdemi vallomást nem tett a nyomozás ideje alatt. Mivel ez ezúttal sem történt meg, az ügy egyik sértettje, Dudog László tanúvallomásával folytatódott a tárgyalás.

Hazafele sétáltak, amikor megtámadták őket

Dudog László nem ismerte fel a vádlottak padján a német Truxot, de emlékszik rá, hogy a barátnőjével mentek haza kézen fogva az Arany János utcai metrómegállótól. Kicsit megálltak beszélgetni, de utána már kiestek az emlékei, csak az rémlik neki, ahogy a rendőrök és a mentők próbálnak segíteni rajta:

azt mondta egy férfi, hogy maradjak fekve, mert leütöttek.

Szétnyílt a feje, valamint az arcának a bal oldalát szilánkosra verték, amit a mai napig nem érez a támadás miatt. Elmondása szerint korábban nem észlelt olyat, hogy követték volna, általában magas szárú bakancsban, amerikai M-65-ös kabátban és kötött sapkában sétált az utcán. Semmilyen jelképet nem viselt aznap a ruházatán, ami okot adhatott volna a támadásra, csak a sapkáján volt egy koponya. A bíró által ismertetett iratok szerint életveszélyes sérüléseket nem szenvedett a tanú, a támadófegyvert nem lehetett behatárolni, de mivel ököllel és fémbottal is verték a sértettet, így könnyen az életébe is kerülhetett volna a támadás.

Az ügyészség kérdésére Dudog elmondta, hogy eredetileg egy szórakozóhelyről indultak haza, de sem ott, sem máshol nem érte őket atrocitás. A párját is tanúként hallgatta meg a bíróság, Fábián Orsolya sem ismerte fel a vádlottak padján bilincsben ülő Simeon Truxot. A nő szintén felidézte, hogy megálltak egy pár pillanatra, amikor rájuk támadtak hátulról, később pedig elvesztette az eszméletét. Arra viszont emlékszik, hogy borzalmas bűz terjengett, mert aceton, hígító és Technokol keverékét öntötték rá. Megjegyezte, hogy a szemtanúk közül csak két férfi maradt ott a helyszínen. Egy kutyáját sétáltató nő nem várta meg a rendőröket, az ő szavait tolmácsolva állította, hogy nyolc támadó volt, köztük két nő. Az egyik nőnél tartály volt, amellyel leöntötték áldozataikat, majd a Deák tér felé menekültek. A nő szerint bosszúból támadhattak rájuk, de nem tudja, mi válthatta ki ezt.

A csütörtöki tárgyalás harmadik tanúja egy Fővám téri kávézóban dolgozott, amikor arra lett figyelmes, hogy egy sapkás-maszkos emberekből álló banda félkörívben elkezdett rohanni három lengyel turista irányába. Nagyjából nyolc-tíz ember vette körbe a földön fekvő áldozataikat, egyikük viszont egy paprikaspray segítségével elkergette a támadókat. A tanú volt az, aki értesítette a rendőröket és a mentőket, előtte igyekezett a sebesüléseiket ellátni. A tanú támadóként azonosította Simeont a magassága és a copfja, valamint a szeme alapján, de arra nem tudott választ adni, hogy ha sapkában volt, akkor hogyan láthatta a copfját.

A tárgyalás végeztével a hallgatóságban helyet foglaló németek Simeonnak kezdtek tapsolni, mire a magyarok pfujolni kezdtek, terroristáknak titulálva őket. Simeon Truxnak legközelebb a nyár elején kell bíróság elé állnia.